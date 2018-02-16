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Жителей многоквартирного дома на Камчатке эвакуировали из-за пожара

В стране
16 февраля, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Пострадавших нет

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ТАСС, 16 февраля. Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Возгорание произошло на пятом этаже в многоквартирном жилом доме коридорного типа, который расположен в Петропавловске-Камчатском по улице Молчанова. В ходе тушения пожара специалистами было эвакуировано 16 человек по лестнице, из-за сильного задымления четыре человека были спасены с помощью спасательных устройств", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар вспыхнул ночью, однако жертв и пострадавших удалось избежать. Огонь повредил квартиру на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

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