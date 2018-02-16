Волны высотой до 10 метров ожидаются у берегов Камчатки

ТАСС. 16 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана из-за волн высотой до 10 метров, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение. Так, в первой половине ночи 17 февраля 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров в акватории Тихого океана в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района)... Явление сохранится до конца суток 17 февраля ", - отмечается в сообщении ведомства.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах с опасным волнением моря, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.