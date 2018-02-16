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Все школы Тобольска закрыли на карантин из-за ОРВИ

В стране
16 февраля, 7:06 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 16, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом карантин ввели во всех школах Тюмени

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ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Все общеобразовательные школы города Тобольска (Тюменская область) закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в пятницу сообщили в городской администрации.

"В связи с карантином в муниципальных общеобразовательных организациях приостанавливается образовательный процесс с 16 февраля по 22 февраля включительно. Выход на учебные занятия с 26 февраля", - сообщили в администрации города.

Также 31 класс закрыт на карантин в Ишиме, в Тобольске - 27 классов, уточнили в городских комитетах образования.

Ранее сообщалось, что для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом карантин ввели во всех школах города Тюмени.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, эпидпорог по области превышен на 10% за счет Ишима, Тобольска, Заводоуковского городского округа и районов области. Всего в Тюменской области зафиксировано 18,7 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ.

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