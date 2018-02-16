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Керченская переправа работает с перебоями из-за тумана

В стране
16 февраля, 7:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, февраля. /ТАСС

Отмечается, что ночью паромы не выходили в рейсы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с континентальной Россией, в пятницу работает по фактическим погодным условиям из-за сильного тумана. Об этом сообщает оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы… осуществляется по фактическим погодным условиям", - говорится в сообщении оператора. При этом ночью, примерно с 01:30 мск до 07:00 мск, паромы не выходили в рейсы из-за тумана.

Работа переправы по фактической погоде означает, что паромы могут выходить в рейсы, когда рассеивается туман и появляется "погодное окно".

Керченская переправа является основной транспортной артерией, связывающей Крым с остальной Россией. По ней осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

Ранее в последний месяц зимы из-за тумана переправа не работала в утренние часы 8, 9 и 11 февраля.

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