Первый на Ставрополье информационный центр для туристов открылся в аэропорту Минвод

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Туристический информационный центр, где предоставят информацию об отдыхе, лечении и интересных для туристов событиях в регионе, открылся в аэропорту Минеральных Вод. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Первый на Ставрополье туристический информационный центр поможет сориентироваться путешественникам. <…> Вооружать туристов информацией о санаториях, лечении, выставках, фестивалях, музеях, услугах хостелов и гостиниц начнут прямо в зале прилета внутренних авиалиний", - говорится в сообщении.

Услуга для всех путешественников бесплатная, им дадут карту городов Кавминвод и путеводители. Вся информация будет предоставляться на двух языках.

Гостям Кавказских Минеральных Вод доступен информационный портал туристического информационного центра (ТИЦ) в интернете, а также горячая линия 8 800-200-10-80, звонок на которую бесплатный из любого региона России.