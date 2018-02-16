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Первый на Ставрополье информационный центр для туристов открылся в аэропорту Минвод

В стране
16 февраля, 18:00 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 16, февраля. /ТАСС

Услуга для всех путешественников бесплатная

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СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Туристический информационный центр, где предоставят информацию об отдыхе, лечении и интересных для туристов событиях в регионе, открылся в аэропорту Минеральных Вод. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Первый на Ставрополье туристический информационный центр поможет сориентироваться путешественникам. <…> Вооружать туристов информацией о санаториях, лечении, выставках, фестивалях, музеях, услугах хостелов и гостиниц начнут прямо в зале прилета внутренних авиалиний", - говорится в сообщении.

Услуга для всех путешественников бесплатная, им дадут карту городов Кавминвод и путеводители. Вся информация будет предоставляться на двух языках.

Гостям Кавказских Минеральных Вод доступен информационный портал туристического информационного центра (ТИЦ) в интернете, а также горячая линия 8 800-200-10-80, звонок на которую бесплатный из любого региона России.

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