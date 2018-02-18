Спасатели старейшей канатной дороги в РФ победили в соревнованиях в Приэльбрусье

ПОЛЯНА ЧЕГЕТ /Приэльбрусье/, 18 февраля. /ТАСС/. Спасатели канатно-кресельной дороги на Чегете победили в профессиональных соревнованиях подразделений Приэльбрусья (Кабардино-Балкарская Республика), посвященных 55-летию начала эксплуатации первой в России "канатки". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье судья соревнований, кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту, Хусейн Мурзаев.

"Соревнования провели три спасательных организации МЧС России, Курорта "Эльбрус" и команда канатно-кресельных дорог горы Чегета. [По сценарию происходит] Экстренная остановка канатной дороги и спасатели должны добраться до человека, который сидит в кресле, затем спустить его по тросу, далее посадить человека на акью и опустить на поляну. Первыми на финиш пришли спасатели канатно-кресльной дороги Чегет, за 5 минут 40 секунд", - рассказал Мурзаев, отметив, что в спасательных работах были задействованы по пять человек в каждой команде.

Спасательные работы этим ребятам приходится проводить практически ежедневно, пояснил ТАСС руководитель спасотряда канатно-кресельных дорог Чегет Ибрагим Мурзаев. "В функции спасательной службы при горе Чегет входят обеспечение безопасности пасажиров на канатной дороге, эвакуация пострадавших с трассы. С 1 января по сегодняшний день у нас проведено 44 поисково-спасательных операций, это все связано с горнолыжниками и сноубордистами, в реальной жизни эвакуировать с канатной дороги туристов не приходилось, но мы тренируемся все время", - рассказал Мурзаев.

Сам начальник службы является спасателем первой квалификации со стажем работы 27 лет. "Мы все аттестуемся в МЧС, это главенствующая организация, под ее эгидой проходим обучение и повышаем квалификацию. Ребята все обучались в нашей Кабардино-Балкарской школе подготовки спасателей и все аттестованы и допущены к проведению поисково- спасательных работ",-добавил он отметив, что всего в его подразделении работает 11 человек.

18 февраля отмечается 55-летний юбилей первой в СССР канатно-кресельной подвесной дороги на горе Чегет, которая открылась 9 февраля 1963 года. На ней можно подняться на высоту более 2,7 тыс. метров над уровнем моря (фактическая высота подъема от места старта - 600 метров). Чегет считается самой сложной для катания горой в мире. В 1967 году открыли вторую очередь, Чегет-2, ["канатка"] поднимает на высоту 3 тыс. метров на уровнем моря. В час канатные дороги в общем могут поднимать 600 человек. Протяженность горнолыжных трасс на Чегете достигает 16 км, по сложности классифицируется "красными" и "черными". По данным администрации канатных дорог, на новогодние праздники за 10 дней гору Чегет посетили около 6 тыс. человек. На предприятии трудятся 57 сотрудников со средней заработной платой 30 тыс. рублей.