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Суд в Приморье обязал "Росморпорт" возместить 77 млн рублей за незаконный сброс отходов

В стране
19 февраля, 6:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, февраля. /ТАСС

Факт сброса хлама в залив был установлен в ходе прокурорской проверки

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ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморье обязал ФГУП "Росморпорт" возместить ущерб в размере около 77 млн рублей за захоронение загрязненного грунта в заливе Находка. Об этом в понедельник сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Установлено, что ФГУП "Росморпорт" с использованием судна "Аквамарин" в ноябре 2016 года выполняло работы по зачистке дна от предметов захламления (металлических изделий и грунта) в акватории порта Владивосток. Вопреки ст. 37.1 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" грунт с полученными донными отходами весом 850 тонн сброшен во внутренних морских водах залива Находка", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, факт сброса хлама в залив был установлен в ходе прокурорской проверки, по результатам которой находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление о взыскании ущерба в размере более 77 млн рублей. Заявление было рассмотрено и удовлетворено.

Состояние бухты Золотой рог во Владивостоке, откуда "Аквамарин" поднял загрязненный грунт, вызывает нарекания у экологов.

В декабре 2017 года Минприроды объявило, что по поручению главы министерства Сергея Донского ведет разработку программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. По данным Минприроды, в качестве первого этапа работы Дальневосточным федеральным университетом уже проведены комплексные инженерные изыскания и обследования дна, акватории и прибрежной зоны бухты.

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