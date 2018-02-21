Старейший экскурсовод Петербурга — о халтуре, большевиках и слезах китайских туристов

Лидия Ивановна Мошкова — старейший петербургский экскурсовод. Уже 60 лет она водит экскурсии по самым разным уголкам Ленинграда, а потом Санкт-Петербурга, 30 лет возглавляет собственное турбюро, и точно знает, что в ее профессии признак высокого класса, а что — халтура. В своем бюро она собрала бывших сотрудников ленинградского Городского экскурсионного бюро (ГЭБ) — одного из лучших в Советском Союзе.

Вечный двигатель

"Город, конечно, изменился. Это изменение приводит к тому, что экскурсии становятся больше репортажного характера, потому что там, где идет волна транспорта, ты едешь и уже не остановишься. И люди переходят на репортажные сообщения. Раньше с исторической точки зрения все доводилось подробно, это все было на остановках. В репортажной экскурсии надо выбрать главное, и этому обучаем сейчас — чтобы фраза была очень емкая, литературно выдержанная", — рассказывает Мошкова.

"Иногда слышишь от экскурсоводов такое безобразие, что просто волосы дыбом становятся", — признается Лидия Ивановна и продолжает: главное, что нужно сохранить в экскурсионном деле, несмотря на все внешние изменения, — это глубину знаний и ориентацию на клиента, его интересы, профессию и характер.

Развернуть Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС

Выбор между доходом и качеством

"Я в Москве родилась. У нас в Подмосковье было большое родовое поместье и дом. Годы войны мы провели в Омске — у нас отец в авиации работал, и его завод был туда эвакуирован. В Омске я потом вышла замуж за инженера холодильных установок, который был послан из Питера отрабатывать свои три года. Я приехала в Ленинград, посмотрела, какая есть работа, и решила заниматься экскурсионным делом", — рассказывает она о себе.

"Городское экскурсионное бюро Ленинграда славилось на всю страну, это был настоящий методический экскурсионный центр, — рассказывает Лидия Ивановна. — Когда нас всех собрали и объявили, что ГЭБ прекращает работу, мы взяли самых лучших ребят и сделали свое экскурсионное бюро — "Ветераны экскурсионного труда", ВЭТ. Когда мы начали работать, я собрала всех и сказала: "Ребята, неужели так важно, что вы станете у меня миллионерами? Не надо нам это. Давайте лучше, чтобы по качеству нас никто не обошел".

Сначала в ВЭТ было 90 сотрудников, потом 30. Сейчас в турфирме работают 11 человек.

Развернуть Лидия Мошкова © Личный архив Лидии Мошковой Лидия Мошкова © Личный архив Лидии Мошковой

Профессия по душе

Первые экскурсии Лидия Мошкова проводила по Петропавловской крепости и с тех пор сохранила к этому месту особое отношение. "Люблю Петропавловскую крепость, потому что мы там начинали как экскурсоводы. Я в ней отработала 15 лет, и мы очень любили вокруг крепости пройти, потом выйти на Петроградку к домику Петра, постоять у особняка Матильды Кшесинской. Вот эту часть с парком вместе я очень люблю", — призналась она. Лидия Ивановна часто прогуливается по историческому центру города не только по работе, но и просто для души. Каждый день идет пешком часть пути от работы до дома: она живет на Васильевском острове, а офис ее фирмы находится на набережной Фонтанки. С большим удовольствием проходит по улице Зодчего Росси, где находятся Академия русского балета имени Вагановой и Александринский театр.

Развернуть Вид сверху на Петропавловскую крепость © Петр Ковалев/ТАСС Вид сверху на Петропавловскую крепость © Петр Ковалев/ТАСС

Ей всегда нравилось вести экскурсии, связанные с театрами. "Мой любимый маршрут был "Шаляпин" — я его обожала. И все театральное", — признается экскурсовод. У Лидии Ивановны были отдельные маршруты по местам, связанным с жизнью Николая Римского-Корсакова, Веры Комиссаржевской.

Лидию Мошкову особенно огорчает, когда коллеги относятся к театрам без должного уважения. Она вспомнила, как однажды вышла из своего офиса подышать воздухом на набережную Фонтанки напротив Большого драматического театра имени Товстоногова и услышала, как турист спросил экскурсовода, что располагалось на месте БДТ, а тот ответил: "Наверное, было что-то типа ресторана" и не смог ничего сказать об истории этого театра.

"Я позвонила знакомой, связанной с этой фирмой, спросила, почему они о театре не рассказывают, а она возмутилась: "Что же им, пьесы, что ли, рассказывать, на которые они не попадут?" Но можно же рассказать, что здесь был частный Суворинский театр, на его сцене прошла генеральная репетиция "Чайки" в присутствии Чехова, а роль Нины Заречной играла Комиссаржевская!" — говорит Лидия Мошкова.

Развернуть Здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова © Юрий Белинский/ТАСС Здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова © Юрий Белинский/ТАСС

Как увлечь революцией

В советское время, вспоминает Мошкова, экскурсоводам не давали специальных инструкций о том, как рассказывать о старом Петербурге, о царском времени — как его оценивать, о чем можно говорить, о чем нельзя. Потому что в этом не было необходимости.

"Честно говоря, — рассказывает Мошкова, — ограничений мы никогда не испытывали, но мы и воспитаны были на такой литературе — как считали большевики, правильной. Поэтому нам и "испортиться" было не на чем. Говорили все так, как преподносилось по "Краткому курсу" ("История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" — прим. ТАСС)".

Развернуть Лидия Мошкова © Личный архив Лидии Мошковой Лидия Мошкова © Личный архив Лидии Мошковой

Однако скучными революционные маршруты, которым уделялось большое внимание, вовсе не были.

"Мы знали много локального материала и говорили не какими-то резолюциями — что съезды принимали и так далее, а мы выбирали то, что близко и интересно людям. Одно дело — оценить революцию, а другое — зайти в автобус, взять микрофон и заговорить про Февральскую революцию, свержение русского самодержавия таким образом: "Ликовал Петербург. Все забывали старое обращение: теперь только "гражданин" и "товарищ"; сбрасывали царские гербы, а в руки памятника Екатерине II на Невском вложили красный флаг. Две власти в Таврическом дворце: в одно крыло пройдешь — там лозунг "Война до победного конца!", пройдешь во вторую половину — там лозунг "Долой империалистическую войну!" — вспоминает Лидия Мошкова.

"И мы такими картинками всегда брали, нам всегда говорили: "Хочется вас слушать и о Ленине, и о революции". Это все воспринималось интересно", — объясняет она.

Вести революционные маршруты было очень почетно. "Мне повезло: меня зачислили в историко-революционную секцию — это была самая серьезная секция в Городском экскурсионном бюро. Я вела 25 тем из историко-революционной секции. Для того чтобы иметь доступ к этой теме, нужно было знать все досконально, нужно было проехать по всей Волге, знать все ленинские места, как семья Ульяновых жила, что она собой представляла, каковы корни. Это отличает нашу старую школу от современной", — отмечает Лидия Мошкова.

Развернуть Февральская революция, 1917 год © ТАСС Февральская революция, 1917 год © ТАСС

Знакомый Красный маршрут

Знания о ленинских местах, долгое время невостребованные, неожиданно пригодились Лидии Ивановне, когда ее попросили провести экскурсию для гостей из Китая.

"Нас познакомили с представителями китайской группы. Они приехали частным образом, очень интересная группа — состоятельные, образованные люди, все с русским языком. Они захотели Красный маршрут, семью Ульяновых, русскую революцию. Интерес был проявлен огромный. Слушали внимательно про революцию, потом стали сбивать меня на Ленина и семью, и я поняла, что нужно немножечко приземлить это дело", — рассказывает Лидия Ивановна.

Она начала экскурсию для китайской группы с дома на Английской набережной, принадлежавшего Военно-медицинской академии. В нем проживал с семьей Александр Бланк — отец Марии Александровны, матери Владимира Ленина. Последним пунктом экскурсии было Волковское кладбище, где похоронена Мария Александровна.

"Я рассказала им, как Ленин не успел увидеться с матерью до ее смерти, возвращаясь из эмиграции, а когда вернулся, первым делом отправился на ее могилу — он очень любил мать. Когда мы с китайскими гостями посетили Волковское кладбище, они даже плакали. Я вам скажу, даже на коленях кто-то стоял, для них эта тема очень значима", — рассказала экскурсовод.

Развернуть Волковское кладбище в Санкт-Петербурге. Место захоронения родственников В.И. Ульянова (Ленина): мать Мария Александровна Ульянова, сестры Ольга Ильинична Ульянова и Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, Марк Тимофеевич Елизаров © Сергей Смольский/ТАСС Волковское кладбище в Санкт-Петербурге. Место захоронения родственников В.И. Ульянова (Ленина): мать Мария Александровна Ульянова, сестры Ольга Ильинична Ульянова и Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, Марк Тимофеевич Елизаров © Сергей Смольский/ТАСС

Работа на старых ценностях

Лидия Мошкова уверена: с каждой группой нужно работать индивидуально, она осуждает распространенную сейчас практику пропускать туристов потоком: "Я считаю, что нужно все-таки ограничить такой большой безразборный поток. Напрасно загородные дворцы так массово и безалаберно принимают заграницу — даже вход отдельный делают, а они заходят туда, посмотрят эту Янтарную комнату и тут же ищут выход".

На городских маршрутах тоже, на ее взгляд, не все идеально. "Сейчас очень слабая идет подготовка. Мы прослушиваем сейчас экскурсии, и я чувствую, что человек только справочник открыл и выдал, а когда начинают задавать дополнительные вопросы, ничего не могут ответить. Людям кажется — включил свои аппараты, нахватал там короткие фразы, и все. А мы призываем к глубине классического познания и учим этому на образцах. Нужно обращаться к библиотечному материалу", — считает Мошкова.

У ВЭТ, говорит Лидия Ивановна, принципиально иной подход к работе: придумать программу под конкретную группу. Для этого с руководителем группы встречаются, узнают как можно больше об участниках, включая профессии. Недавно, например, они придумали специальный маршрут по Английской набережной по просьбе британских дипломатов.

Развернуть Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС

Большую работу "ветераны" проделали к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году, создав 100 новых маршрутов, потом добавили еще 50. Эти предложения постоянно пополняются. Из недавних разработок — "Крым и Петербург", "300 лет петербургским наводнениям". В планах фирмы на ближайшее время — разработать маршрут о выдающихся женщинах Петербурга и комплексную программу о балетном искусстве.

Ветераны экскурсионного дела охотно делятся опытом с коллегами, дают консультации городским структурам, которые отвечают за сферу туризма, взаимодействуют с профильными вузами и готовят молодежь для работы в туризме. "Мы работаем на старых ценностях, но призываем молодежь. Нельзя говорить, что все безнадежно. Все переломим, конечно", — Лидия Ивановна не теряет оптимизма.

Развернуть Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС Лидия Мошкова © Александр Демьянчук/ТАСС

Что касается самих работников экскурсионного бизнеса, для них важно соблюдать свои принципы и держать качество. "Нельзя сказать, что мы какие-то горы своротили, заработали так, что квартиры здесь и земли в Испании — у нас ничего этого нет. Если все честно выполнять, показывать и платить государству, это дает просто средний образ жизни, чем мы и удовлетворены. А нам большего и не надо — зато весь мир объехали, знакомства колоссальные, и сколько приезжает людей. Это замечательно", — считает Лидия Мошкова.

Екатерина Андреева