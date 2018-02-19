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Более 35% населенных пунктов КБР попали в перечень паводкоопасных территорий

В стране
19 февраля, 17:53 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, февраля. /ТАСС

По словам министра природных ресурсов и экологии КБР, необходимо "порядка 20 млн рублей, чтобы узаконить и обозначить зоны затопления"

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НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 35% населенных пунктов Кабардино-Балкарии (КБР) попали в перечень паводкоопасных территории во время возможных ЧС, сообщил в понедельник министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"На территории республики есть 61 населенный пункт (154 участка), подверженный негативному воздействию паводка (по данным Госстатистики на территории КБР расположен 171 населенный пункт - прим. ТАСС). Порядка 20 млн рублей нам надо, чтобы узаконить и обозначить зоны затопления", - сказал Шаваев на заседании республиканской правкомисии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Он рассказал ТАСС, что, согласно карте, будут выделяться федеральные субсидии при возникновении ЧС.

Как отметил и. о. начальника управления гражданской защиты МЧС по КБР Магомет Анаев, план мероприятий по смягчению рисков в паводкоопасный период на 2018 год уже представлен и защищен в Южном региональном центре МЧС. "Это те цифры, которые нам дают министерства и ведомства по своим территориям. По ним будут рассчитаны группировка сил и средств при возможных ЧС, которые будут задействованы для защиты населения, пункты временного размещения, постоянная готовность и группировка наращивания", - сказал он ТАСС.

Участники заседания отметили, что федеральный центр рекомендовал всем субъектам завершить данную работу до 2019 года.

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