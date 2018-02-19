Создание первого в Мурманской области нацпарка поможет сберечь природу Арктики

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Создание первого на Кольском полуострове национального парка "Хибины" позволит сохранить уникальную природу Арктической зоны и будет способствовать развитию экологического туризма, рассказали ТАСС в понедельник в Минприроды Мурманской области.

Документ о создании в Мурманской области нацпарка "Хибины" подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он объявил в понедельник на встрече с вице-премьерами.

"Создание первого в регионе национального парка не только внесет значимый вклад в сохранение уникального природного наследия Арктической зоны РФ, но и даст новый толчок развитию ответственного экологического туризма в Заполярье", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что большой вклад в разработку концепции нацпарка внесли представители научных и общественных природоохранных организаций региона, в числе которых Баренц- отделение Всемирного фонда дикой природы и Кольский центр охраны дикой природы. "В границах национального парка расположены уникальные природные объекты - геологические, ботанические, зоологические, комплексные ландшафтные и историко-культурные, которые требуют охраны и изучения, а также представляют познавательную и эстетическую ценность. Хибинский горный массив уникален по своему ландшафтному и биологическому разнообразию, а также разнообразию горных пород и минералов", - рассказали в министерстве.

Площадь нацпарка "Хибины" составит более 84 тыс. гектаров. Он создается для сохранения редких видов и уникальных экосистем горных тундр и северной тайги Кольского полуострова, природного и историко-культурного наследия Хибинского горного массива, природных комплексов горных тундр и северной тайги Хибинского и Ловозерского горных массивов, имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение. Всего в России на сегодняшний день создано 54 национальных парка.