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Силовики Приамурья отработали действия при террористическом акте на избирательном участке

В стране
20 февраля, 8:08 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 20, февраля. /ТАСС
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранители Амурской области отработали действия при террористическом акте на один из избирательных участков Благовещенска, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"В рамках подготовки к антитеррористическим учениям, которые намечены на начало марта, аппаратом оперативного штаба в Амурской области проведена антитеррористическая тренировка. По легенде, группой неизвестных лиц совершено вооруженное нападение на избирательный участок, расположенный в здании учебного корпуса №1 Амурской государственной медицинской академии", - говорится в сообщении.

По сценарию тренировки, при захвате преступники ранили двух сотрудников участковой избирательной комиссии, после чего подожгли помещение и скрылись. Действиями силовиков группа вооруженных людей была ликвидирована. Так же было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ.

В тренировке принимали участие около ста человек, в том числе сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, представители медакадемии.

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