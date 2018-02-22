Не стареет и стареть не собирается

Мария Колтакова широкой публике известна благодаря программе "Старше всех" и прыжкам с парашютом. А еще в ее копилке рекордов полет на дельтаплане, на воздушном шаре, погружение с аквалангом, "бочка", "мертвая петля" и "штопор", выполненные с инструктором на безмоторном самолете, прыжок с парашютом с высоты 4200 метров. Корреспондент ТАСС застала Марию Денисовну на гоночном треке, где она готовилась к восьмому рекорду, чтобы официально стать самым возрастным картингистом России.

"Не волнуйтесь за меня, девочки"

Помощницы надевают ей комбинезон, подшлемник, шлем и, опираясь на палочку, она перед телекамерой выходит на трассу. Видео потом отправят экспертной комиссии книги рекордов России.

— Не страшно, Мария Денисовна?

— Да вроде не. Я второй раз на картинге. Дочка ругает меня: "Куда тебя несет, сидела бы дома". Но все нормально, не волнуйтесь за меня, девочки, я еще покажу, — и она идет к машине.

Без помощи сесть сложно, подводят ноги, а карт очень низкий. Рядом профессиональная гонщица Эсмилана Селина. Двигатель заводится, и, чуть откинувшись назад, экипаж срывается с места. Заезд длится минут десять. Все это время за машиной следит глазами Оксана Климовцова — "персональный водитель Марии Денисовны", как она говорит о себе. Познакомилась с неугомонной старушкой три года назад, и с тех пор они на спортивные мероприятия или по приглашениям ветеранов — Москва, Украина, Белоруссия — ездят вместе.

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Камеры у Колтаковой никакого волнения не вызывают. Она была в шоу "Старше всех", вместе с Борисом Корчевниковым вела прямой эфир с Красной площади 9 мая. Говорит, не волновалась нисколько, только замерзла очень.

— Как чувствуете себя?

— Прекрасно! Теперь я картинга не боюсь, — ответ гонщицы звучит бодро.

— А вы на гоночной машине катались? — спрашивает представитель клуба. — Если надумаете, милости просим.

— Что-что? Какую еще дурь предлагаете? На гоночном? Одна не поеду, — отвечает бабушка.

— Водителя посадим, а вы рядом, будете самый возрастной штурман.

Похоже, над этим предложением Мария Денисовна задумается.

"Очень интересно, на что я способна в эти годы, — говорит она про рекорды. — Да и пример для молодежи. Я занимаюсь военно-патриотическим воспитанием, показываю видео, как прыгала, ныряла, чтобы молодежь видела, что бабка сумасшедшая, чтобы они равнялись по бабке. А то сидят у компьютеров, щелкают, книг не читают. Я рада, что я нужна молодежи".

Признают ли заезд рекордом, неизвестно, процедура эта долгая. В одном только 2017 году Мария Денисовна в книге рекордов России отметилась трижды: за дайвинг, за выполнение фигур высшего пилотажа (в составе экипажа) и за полет на дельтаплане в самом пожилом возрасте.

Две похоронки — на меня и на брата

СМИ узнали о ней в 2013 году, когда она впервые прыгнула с парашютом и стала самым возрастным парашютистом России. Мечта из детства. Оно прошло в Кемерове. В 1920-е годы это был маленький сибирский городок Щегловск. Поездной мастер Денис Шамаев с семьей переехали туда из Пензенской области.

"Мне было полтора года, — рассказывает Мария Денисовна. — Ничего там не было. Приехали, построили "хижину дяди Тома". Никто нас не воспитывал, росли мы сами, жили бедно. Нас было девять детей. Один приходит из школы, другой надевает [его одежду и обувь] и идет во вторую смену. Проучилась там я десять лет".

Старший брат Евгений работал учителем физкультуры и занимался парашютным спортом. Девочка много раз просила его взять ее с собой на прыжки, а он все отнекивался: "Подрастешь, тогда и прыгнешь".

22 июня 1941 года пили чай, играли в карты, когда по радио объявили о начале войны. Весь класс пошел записываться в добровольцы. Маша в вечерней школе за полтора года закончила курсы медсестер и в 1942 году была под Воронежем.

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"Из Кемерова нас привезли в Липецк, оттуда три дня и три ночи шли пешком. С одной винтовкой и десятью патронами вошли на Задонском шоссе в логово зверя. До того они были оборудованы все, а мы даже без арт-подготовки", — продолжает она.

В первом бою погибли почти все ее подруги. Их имена она помнит до сих пор: Аня Науменко, Оля Курочкина, Тося Федотова, Мария Купинская, Мария Коренева, Валя Сорокина… Оборону Воронежа держали 212 дней до его освобождения 25 января 1943 года. Дальше были Курск, Обоянь, Старый Оскол, Харьков, Киев, Львов, Польша. Гвардии старшина медицинской службы Мария Шамаева закончила войну в Праге.

Приехала домой 8 сентября 1945 года. У мамы на столе лежали две похоронки — на нее и на Евгения. Он служил на Камчатке и погиб в августе 1945 года на острове Шумшу.

Аэротруба в Москве уже ждет

"Здравствуйте, я участница Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Боевой путь прошла пешком и по-пластунски по территории России, Украины, Польши, Германии. Из 250 девушек той санитарной роты нас на сегодня осталось трое", — привычно без волнения выступает ветеран перед студентами машиностроительного техникума. На День воина-интернационалиста ее пригласил директор колледжа Анатолий Варакута, генерал-майор запаса.

Она могла бы рассказать, как вынесла в том первом бою 25 раненых солдат в полном обмундировании, как, не умея плавать, прыгала в воду при форсировании Днепра и, не имея ничего кроме перевязочного пакета из ваты и бинтов, привязывала солдату руку, которая держалась только на коже, как тащила и страшно боялась потерять оружие, ведь без него солдат считался дезертиром.

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Ей есть что рассказать о каждой из своих 46 наград, но не сегодня. Сегодня короткое выступление, которое Мария Денисовна завершает стихотворением. Однако молодежь заметно оживляется, лишь когда к микрофону выходит Ольга Северина, которая рассказывает о рекордах Марии Колтаковой, ее прыжках с парашютом и картинге.

— В планах довести количество рекордов до десяти, на 23 февраля аэротруба в Москве уже ждет, — ставит она завершающий аккорд, и молодежь выстраивается дарить ветерану приготовленные хризантемы и розы.

Ольга и Мария

Ольга Северина — человек, который открыл Марию Колтакову миру и мир — Марии Колтаковой. Познакомились в 2013 году. В преддверии Дня Победы в Белгород приезжали ветераны с Украины. Ольга их тут сопровождала, и они пригласили ее на День освобождения Киева.

"Я посчитала неуместным ехать одной. В клубе "Фронтовичка" попросила телефоны ветеранов, дали три номера. Двое отказались, а по третьему я не могла дозвониться несколько дней. И вдруг мне ответили таким командирским голосом: "Да, что хотели?" Я никак не могла предположить, что это Мария Денисовна", — улыбается Ольга.

Как потом объяснила Колтакова, она клеила обои и ради телефонного звонка не хотела спускаться с лестницы, но все же пришлось. Ехать в Киев сразу согласилась.

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"Возвращаемся, я ее благодарю: в таком возрасте на машине в Киев, а Мария Денисовна мне отвечает: "А вы не расслабляйтесь, я и Прагу освобождала". И я поняла, что нужно сделать все, чтобы она побывала в Праге", — продолжает Ольга.

С тех пор Ольга взяла на себя оформление документов, сбор денег, звонки и переговоры с клубами, инструкторами, журналистами. Собственно, сама идея с рекордами тоже ее. Она возникла после первого прыжка.

"Она его совершила в 93 года, но мы не думали о рекордах, больше того, всячески отговаривали от прыжка. И договориться было трудно, никто ведь не хотел с ней связываться", — рассказывает Ольга Владимировна.

Прошли всех: от ДОСААФ до главкома ВДВ — все отказали. В 2014 году Мария Денисовна с Ольгой и Оксаной была в Беловежской пуще, в усадьбе Деда Мороза. Прошептала она ему заветное желание, и оно сбылось! Помочь согласился руководитель спортивного клуба "Пара-Крым" Борис Небреев. 12 сентября 2015 года в Крыму Колтакова прыгнула с высоты 3000 метров в тандеме с Дмитрием Бердниковым.

"Я тогда подумала: а почему нет, до нее в таком возрасте никто ведь с парашютом не прыгал. И подала документы в книгу рекордов, — говорит Ольга Северина. — Сертификат ей вручили возле памятника неизвестному солдату в Москве".

"Хочу знать, на что я еще способна"

Никто в возрасте за 90 не делает того, что сделала Мария Денисовна. Только она готова к любым "безумствам". На многочисленные вопросы "зачем" ответ от этой женщины один: "Хочу знать, на что я еще способна". Оказывается, на многое. Когда ей было 1,5 года, ехали через Енисей по мосту, подвода качнулась, и маленькая Маша упала в реку. Папа тут же прыгнул и достал ее из ледяной воды, но с тех пор панический страх не подпускал ее к воде и она так и не научилась плавать. Как-то Ольга спросила, а не слабо ли преодолеть свой страх? Оказалось, не слабо. Так Мария Колтакова стала старейшим дайвером России.

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Но все-таки самые острые и яркие ощущения остались от прыжка с парашютом. "Я даже перекреститься не успела, как мы уже прыгнули в бездну", — описывает она свой полет.

Она никогда не сидит с соседками на лавочке и терпеть не может сплетничать. Не жалуется на здоровье, хотя скачут давление и сахар, да и вообще Колтакова инвалид I группы, но об этом предпочитает молчать. На тех, кто крутит пальцем у виска, не обращает внимания.

"Бывает говорят: "Бабке терять нечего, вот она и чудит, дуркует". А бабушке есть что терять, — отвечает за нее Ольга Северина. — Все девчонки, которые уходили с ней на фронт, погибли. Она живет за них за всех".

"Правильно, Оля", — соглашается Мария Денисовна.

На вопрос о том, не тяжело ли вспоминать войну на праздниках, рассказывать о ней на встречах с молодежью отвечает: "Война со мной в походе. Это моя жизнь, я сжилась с этими воспоминаниями. Меня по ночам бессонница мучает, я начинаю вспоминать всех, кто был со мной, кто погиб, я с ними разговариваю. Я ночью всю войну прохожу".

А вот старости, говорит, для нее вообще не существует. "Если бы у меня колени не болели, я бы могла и в космос полететь! Не хочу я стареть и не буду. Говорят, что отлично я выгляжу, я такое еще могу, что не каждая юная выдержит".

Белоруссия, Москва, Брянск, Крым, Курск, Донецк — и это только часть поездок за последний год. Мария Денисовна к такому ритму привыкла и совсем не хочет оставаться дома в тишине. А еще у нее есть мечта: побывать на одном из Курильским островов — острове Шумшу. Попасть на приграничную территорию непросто, но отчего-то кажется, что для Марии Денисовны ничего невозможного нет.

Марина Голубева