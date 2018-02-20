Поликлиника в Юго-Западном районе Ставрополя откроется весной 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Монтаж оборудования заканчивается в поликлинике, расположенной в строящемся Юго-Западном районе Ставрополя. Учреждение будет принимать как взрослых, так и детей, в здании поликлиники также разместятся подстанция скорой помощи и травмпункт, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

"Заканчивается монтаж оборудования новой поликлиники в Юго-Западном районе Ставрополя. Учреждение рассчитано на 850 посещений в смену, в том числе травмпункт на 250 посещений. В поликлинике также будет работать подстанция скорой помощи... Открытие пройдет в ближайшее время, не позднее весны", - сказал он.

Как пояснил министр, к поликлинике будут приписаны жители не только соседних микрорайонов, но и находящихся рядом с городом села Татарка и хутора Демино. Раньше жителям этих населенных пунктов приходилось ездить в медицинские учреждения Шпаковского района.

Как сообщалось ранее, на строительство новой поликлиники из разных бюджетов было направлено более 440 млн рублей. Учреждение разгрузит шестую взрослую и третью детскую поликлиники города, которые на сегодняшний день перегружены в три раза больше нормы.