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Карантин по бешенству в 12 районах Белгородской области продлится до середины апреля

В стране
21 февраля, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

В среднем по региону - до конца марта

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ТАСС, 21 февраля. Карантин, введенный в населенных пунктах 12 районов Белгородской области из-за подтвержденных случаев бешенства, продлится до конца марта, а в ряде сел - до середины апреля. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

"В связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных на территории Белгородской области <…> постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории неблагополучных по бешенству пунктов", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте правительства Белгородской области.

В перечень населенных пунктов вошли улицы, расположенные в 22 селах, поселках и городах на территориях 12 районов области. В среднем карантин продлится до конца марта, в отдельных селах до 1-4 апреля, в остальных - до 12 апреля.

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