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Putin Team проведет турниры по воркауту в Екатеринбурге, Тюмени и Казани

В стране
23 февраля, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Самые сильные участники получат памятные подарки, заверил пресс-секретарь общественного движения Putin Team Константин Ткаченко

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Турниры по уличной гимнастике пройдут в Екатеринбурге, Тюмени и Казани 23 февраля. Участники получат памятные подарки, сообщил ТАСС пресс-секретарь общественного движения Putin Team Константин Ткаченко.

"Putin Team 23 февраля проведет в трех городах России турниры по воркауту, приуроченные к Дню защитника Отечества. На одной из популярных городских площадок в Екатеринбурге, Казани и Тюмени каждый желающий сможет продемонстрировать свою физическую подготовку и посоревноваться в приседаниях, отжиманиях, подтягиваниях и других упражнениях. Самые сильные участники получат памятные подарки", - сказал Ткаченко.

К участию приглашают как мужчин, так и женщин. "Все желающие могут прийти и продемонстрировать хорошую физическую форму. В Екатеринбурге основной площадкой станет парк Зеленая роща с 13:00 до 15:00 часов, в Тюмени - Сквер депутатов. В Казани мы проведем турнир в парке Победы с 12:00 до 14:00", - пояснил Ткаченко.

О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

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Персоны
Тетюхин, Сергей Юрьевич Исинбаева, Елена Гаджиевна Газзаев, Валерий Георгиевич Путин, Владимир Владимирович Малкин, Евгений Владимирович Плющенко, Евгений Викторович Карякин, Сергей Александрович Овечкин, Александр Михайлович
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