На юге Приморья для борьбы с пожарами начали выжигать сухую траву под контролем МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Хасанском районе на юге Приморья, где произошли первые лесные пожары, стабилизируется. Специалисты главного управления МЧС по Приморскому краю начали выжигать сухую траву, чтобы предотвратить распространение огня, сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС.

Ранее ФБУ "Авиалесохрана" сообщило, что в Хасанском райне Приморья зарегистрирован пожар на землях лесного фонда, который возник после неконтролируемого пала травы.

"Сегодня был произведен облет района авиацией "Авиалесохраны", осмотрены все обнаруженные с помощью спутникового мониторинга термоточки. Было установлено, что часть возгораний ликвидирована, другая находится под контролем наземных служб. Можно сказать, что ситуация стабилизируется", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в пятницу в районе начали под контролем специалистов выжигать сухую траву, это позволит держать ситуацию под контролем.

Также представитель МЧС опроверг информацию в СМИ о сгоревших в Хасанском районе жилых домах. "Эта ситуация не соответствует действительности", - сказал он.

По данным МЧС, по состоянию на утро 23 февраля в Приморье выявлено 19 термических аномалий в шести муниципальных образованиях. Большая часть - 12 - приходится на Хасанский район.

Пожароопасный период начался в Приморье почти на месяц раньше, чем обычно, из-за малоснежной зимы. В Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются благоприятные условия для высокой пожарной опасности.