Движение ограничено по всем трассам Ростовской области из-за снегопада

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта ограничено по всем федеральным и региональным трассам Ростовской области из-за сильного снегопада, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД Главного управления МВД России по региону.

"На территории Ростовской области [введено ограничение движения для пассажирского транспорта] по всем трассам: и федеральным, и региональным", - пояснила собеседница агентства, уточнив, что ограничение введено из-за плохих погодных условий - сильного снегопада.

По данным пресс-центра Главного управления МВД России по Ростовской области, ограничение будет действовать с 19:00 мск.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае выезда выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям.

По информации Ростовского гидрометцентра, в пятницу и субботу на территории области местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха ночью в крайних северных районах понизится до минус 23 градусов.