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В Ленинградской области спасли четырех рыбаков в Финском заливе

В стране
23 февраля, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В спасательных работах были задействованы восемь человек и три единицы техники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков, которые из-за трещины на льду оказались отрезанными от берега в Финском заливе Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс- службе регионального управления МЧС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о том, что в районе поселков Песочное и Озерки Выборгского района из-за образовавшейся трещины на ледовом покрытии Финского залива четыре рыбака-любителя не могут самостоятельно переправиться на берег", - сообщили в пресс- службе.

В ведомстве добавили, что к месту ЧП были отправлены спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и полицейские. "Все пострадавшие были обнаружены и доставлены на берег", - отметили в региональном главке МЧС.

К спасательным работам привлекались восемь человек и три единицы техники, заключили в ведомстве.

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