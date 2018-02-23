В Ленинградской области спасли четырех рыбаков в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков, которые из-за трещины на льду оказались отрезанными от берега в Финском заливе Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс- службе регионального управления МЧС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о том, что в районе поселков Песочное и Озерки Выборгского района из-за образовавшейся трещины на ледовом покрытии Финского залива четыре рыбака-любителя не могут самостоятельно переправиться на берег", - сообщили в пресс- службе.

В ведомстве добавили, что к месту ЧП были отправлены спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и полицейские. "Все пострадавшие были обнаружены и доставлены на берег", - отметили в региональном главке МЧС.

К спасательным работам привлекались восемь человек и три единицы техники, заключили в ведомстве.