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В пригороде Читы открылся рынок с продукцией без перекупщиков

В стране
24 февраля, 15:08 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 24, февраля. /ТАСС

Производители могут приехать на рынок, сдать продукцию и получить деньги, а реализацией товара займется торгово-закупочный кооператив

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ЧИТА, 24 февраля. /ТАСС/. Первый региональный фермерский рынок, где аграрии могут продать свою продукцию без перекупщиков, открылся в субботу в пригороде Читы, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

"Здесь удобные подъездные пути, хорошее торговое, холодильное оборудование, предоставляются льготы по аренде торговых площадей, организован закупочный кооператив, который без посредников поможет забайкальским сельхозпроизводителям представлять свою продукцию", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Натальи Ждановой, принявшей участие в открытии рынка.

Как рассказали ТАСС в минсельхозе Забайкальского края, производители могут приехать на рынок, сдать продукцию, получить деньги, а реализацией товара займется торгово-закупочный кооператив. "Это будет влиять на цену, потому что товар не будет проходить через несколько рук перекупщиков с накруткой маржи", - сказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края Владимир Лоскутников.

Жданова на открытии рынка осмотрела торговые ряды и пообщалась с фермерами. Она подчеркнула, что краевые власти продолжат помогать аграриям, в том числе создавая условия для реализации их продукции, чтобы жители Забайкалья могли покупать качественную, экологически чистую продукцию местного производства.

По словам вице-премьера краевого правительства Сергея Новиченко, идея создания фермерского рынка существовала давно. "Одним из шагов по созданию рынка были ярмарки выходного дня, в 2017 году в регионе их было более тысячи. Теперь ярмарки будут проходить в том числе на этом специализированном рынке", - сказал Новиченко корреспонденту ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, площадь рынка - 1,8 тыс. кв. м теплых помещений и 15 тыс. кв. м открытой территории. У рынка удобная логистика: производители могут сдать продукцию, не заезжая в Читу, а жителям краевого центра легко добраться до места как на личном транспорте, так и на маршрутных такси. На рынке работает ветеринарная служба.

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