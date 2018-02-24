Глава Кубани: федеральный статус трассы к Крымскому мосту сделает доступнее морские порты

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Включение трассы, которая идет через Краснодарский край к Крымскому мосту, в перечень федеральных автодорог сделает более доступными для грузового транспорта порты Азовского и Черного морей, сказал в субботу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя соответствующее решение правительства РФ.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

В субботу на сайте правительства РФ было опубликовано постановление о включении автомобильной дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь в перечень дорог федерального значения.

"Это решение имеет для края большое значение, так как будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей, снизив нагрузку на другие дороги - дороги регионального значения, поскольку транзитный транспорт пойдет по федеральной трассе, которая шире и у которой пропускная способность больше", - сказал губернатор.

"Это, в первую очередь, большой плюс для крупных перевозчиков грузов", - добавил он, отметив, что власти региона неоднократно выступали с инициативой включить трассу, ведущую к Крымскому мосту, в перечень дорог федерального значения.

Автомобильная дорога общей протяженностью 151,712 км проходит по одному из основных транспортных направлений Краснодарского края, связывает между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения и обеспечивает более короткий маршрут по направлению из центральной части России к Керченскому мосту и паромным переправам по сравнению с существующими маршрутами по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (А-146 Краснодар - Верхнебаканский и М-4 "Дон").

Как отмечается в справке к постановлению, передача дороги в федеральную собственность "позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся "узких мест", что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края".