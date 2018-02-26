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Правление Университета Арктики обсудит в Якутске вопросы академической мобильности

В стране
26 февраля, 10:24 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 26, февраля. /ТАСС

Университет Арктики - сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки на Севере

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ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" состоится в Якутске 6-7 апреля. Его участники обсудят вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования, сообщил ТАСС в понедельник президент консорциума Ларс Куллеруд.

"Заседание пройдет на базе Северо-Восточного федерального университета. Мы обсудим вопросы развития организации, в которой Россия занимает важное и определяющее место. В частности, члены правления, которые определяют стратегический вектор развития консорциума, обсудят вопросы повышения академической мобильности между вузами и колледжами арктических стран", - сказал Куллеруд.

Он отметил, что членами организации являются свыше 50 образовательных организаций из России. "Арктика как стратегический регион сегодня интересна и неарктическим странам. Поэтому мы рассмотрим возможности расширения академической мобильности с теми странами, которые, хоть и не находятся в Арктике, но имеют значительный научный и образовательный потенциал в этой сфере", - сказал Куллеруд.

Другой вопрос, который обсудят делегаты, это вопросы профессионального образования. "Примечательно, что ряд членов правления посетят международные соревнования по арктическим профессиональным компетенциям Artic Skills, которые пройдут в апреле 2018 года на базе Арктического колледжа народов Севера в поселке Черский Нижнеколымского района Якутии", - отметил собеседник агентства.

Университет Арктики - сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки на Севере. Университет Арктики является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса Университета Арктики: исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ) и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).

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