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В Севастополе после реконструкции открыт парк имени Ахматовой

В стране
26 февраля, 10:46 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, февраля. /ТАСС

Парк примыкает к территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" где, как сообщалось ранее, планируется создать археологический парк

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Парк имени поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой открыли в Севастополе после реконструкции, которая проводилась в течение 2017 года в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

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Русская поэтесса Анна Ахматова (1889 - 1996) часто бывала в Севастополе, отдыхая в Стрелецкой бухте, где и находится парк, который впоследствии был назван ее именем.

"Мы открываем для публичного доступа парк им. Анны Ахматовой, в течение 2017 года мы провели реконструкцию, благоустроили, и сейчас, я уверен, он будет любимым местом для отдыха наших горожан", - сказал журналистам на открытии парка губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Парк примыкает к территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" где, как сообщалось ранее, планируется создать археологический парк. Кроме того, парк выходит к популярному городскому пляжу "Солнечный", где также проведены ремонтные работы.

По информации властей Севастополя, в рамках реконструкции подрядчик АО "Ривьера" привел в порядок дороги и пешеходные зоны в парке, провел дендрологические работы. На пляже "Солнечный" были отремонтированы теневые навесы, душевые, кабинки для переодевания, проведен ремонт зданий и другие работы. Общая стоимость реконструкции составила почти 135 млн рублей.

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