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Количество пляжей в Крыму в 2018 году увеличится до 450

В стране
26 февраля, 10:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, февраля. /ТАСС

Отмечается, что на всех пляжах будут дежурить матросы-спасатели

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© Александр Карпушкин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Количество пляжей в Крыму в этом году увеличится с 387 до 450, полная готовность к купальному сезону должна быть к 1 июня 2018 года, сообщил в понедельник на заседании правительства республики министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"В купальном сезоне 2018 года число пляжей, по сравнению с прошлым годом будет увеличено с 387 до 450, полная готовность к сезону должна быть завершена к 1 июня", - сказал он.

Волченко отметил, что все пляжи будут оборудованы спасательными средствами, будет организовано дежурство матросов-спасателей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн.

Крымские власти ранее сообщали, что к 2020 году число туристов может превысить планку в 8-10 млн человек в год.

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