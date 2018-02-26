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Жители Свободного в Амурской области остались без воды из-за коммунальной аварии

В стране
26 февраля, 11:03 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, февраля. /ТАСС

Отмечается, что причиной порыва водопровода стало ветхое состояние сетей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Порыв на водопроводе в городе Свободный в Амурской области оставил без воды большую часть многоквартирных домов. Вода не поступает в краны жителей верхних этажей многоэтажек с субботы, сказал в понедельник ТАСС начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации Свободного Игорь Сухоруких.

"Авария произошла в субботу, в этот же день специалистами были обнаружены места порывов. После того, как произошло перекрытие одной ветки водопровода, у жителей многоэтажных домов начались проблемы с водой - из-за недостаточного напора выше второго этажа она не поступает. В основном, это происходит в утренние и вечерние часы - во время максимального разбора воды", - сказал ТАСС Сухоруких, отметив, что с графиком подвоза воды можно ознакомиться у специалистов Единой дежурной диспетчерской службы и управляющей кампании.

"Жалоб на отсутствие воды от руководителей детских садов и школ не поступало. Работы по устранению порыва продолжаются", - добавил Сухоруких.

Причиной коммунальной аварии, по словам собеседника ТАСС, стало ветхое состояние сетей. "На сегодня разработан проект и из федерального бюджета выделены средства на обновление водопроводной сети города. Если все пойдет по плану, то работы по перекладке водопровода в городе начнутся летом", - сказал Сухоруких.

По данным синоптиков в Свободном в понедельник утром было около минус 18 градусов, днем воздух прогрелся до минус десяти градусов, к вечеру возможен небольшой снег.

Свободный - третий по численности населения город в Амурской области. Сегодня в нем проживают более 54 тыс. человек. На территории создана территория опережающего развития (ТОР) "Свободный", на которой началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия. Так же на территории планируется начать строительство Амурского газохимического комплекса.

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