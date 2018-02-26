Эксперт: несовершенство законодательства мешает развитию рыбоводства на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Дальний Восток обладает большим потенциалом для увеличения объемов производства аквакультуры, однако развитию отрасли мешает несовершенство законодательства. Такое мнение озвучил на съезде работников рыбохозяйственного комплекса в понедельник сопредседатель координационного совета Дальневосточного союза ассоциаций аквакультуры Роман Витязев.

"На удивление, аквакультура, являющаяся основой "зеленой" экономики, декларируемой мировым сообществом как базовое направление развития, в России подвергается регулированию, аналогичному самым тяжелым и экологически опасным производствам. Отсутствие адаптированного для аквакультуры законодательства существенно сдерживает перспективы развития", - сказал он.

По мнению Витязева, "предприятия нуждаются в срочной законодательной поддержке, однако нет необходимости менять законодательство коренным образом, достаточно просто учесть специфику отрасли". В частности, отметил он, необходимо адаптировать под особенности дальневосточной марикультуры нормы и правила в сфере экологического, строительного, ветеринарного регулирования.

Эксперт добавил, что сейчас на Дальнем Востоке "добывается более 3 млн тонн водно-биологических ресурсов в год, но при этом объемы выращивания объектов аквакультуры не превышают 10 тыс. тонн".

По его словам, ситуация отличается от общемировой тенденции, когда объемы товарного выращивания рыбы превышают объемы добычи промыслового рыболовства.

Витязев отметил, что Дальний Восток обладает большим потенциалом для выращивания морских организмов: акватории морей Дальневосточного федерального округа считаются одними из самых экологически чистых, сформирован узнаваемый бренд марикультуры Дальнего Востока, инвесторы проявляют к региону устойчивый интерес.

По его словам, в теории к 2030 году на Дальнем Востоке можно было бы производить до 500 тыс. тонн продукции аквакультуры в год совокупной стоимостью более 150 млрд рублей. Эксперт добавил, что "объем привлеченных инвестиций может составить более 100 млрд рублей, обеспечивать до половины планируемого развития всего рыбохозяйственного комплекса страны".

"Но с учетом существующей практики во всех аспектах регулирования отрасли, а также трезвому взгляду на реалии действующего бизнеса, мы понимаем, что невозможно достичь даже 1% данных перспектив", - отметил Витязев.

По его словам, "единственное, что может убрать данный разрыв, - это привлечение инвестиций квалифицированных инвесторов", однако этому, по мнению эксперта, мешают "существенные риски" - несовершенство законодательства в области аквакультуры. Еще одним сдерживающим фактором Витязев назвал долгие сроки оформления документов - получения результатов экспертизы, прав на земельные участки, заключения договоров. "При таких сроках развитие [отрасли] невозможно", - заключил эксперт.

О съезде

Съезд работников рыбохозяйственного комплекса проходит 26 февраля в Москве и является отраслевым мероприятием, в котором принимают участие представители всех рыбопромышленных регионов России. Предполагается, что в работе съезда примут участие порядка 500 делегатов от рыбохозяйственных предприятий РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, профессиональных ассоциаций и объединений.

В рамках съезда планируется обсудить итоги работы рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации за 2012-2017 годы, а также ключевые вопросы и проблемы отрасли. Организаторами съезда выступают Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров и Росрыбпрофсоюз при поддержке Росрыболовства.