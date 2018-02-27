В Удмуртии открыли реконструированный за счет средств от "Платона" мост

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Рабочие завершили реконструкцию моста через реку Чепцу в Глазове Удмуртской Республики. Работы проводились за счет средств от государственной системы "Платон", общая сумма проекта составила 50 млн рублей, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"После завершения реконструкции в Удмуртии открыт мост через реку Чепцу. Переправа связывает муниципальные образования Глазовского района, расположенные на правом берегу реки, с административным центром и столицей региона - Ижевском, и является важнейшей транспортной артерией для автомобилистов и грузоперевозчиков. Мост отремонтирован в кратчайшие сроки благодаря федеральному софинансированию за счет средств от государственной системы "Платон", - уточнили в пресс-службе.

Переправа, которая была признана аварийной, отремонтирована впервые с момента постройки, с 1960 года. Движение в период реконструкции осуществлялось по одной полосе. Дорожники восстановили пролетные строения, отремонтировали проезжую часть, сделали удобными и безопасными тротуары с барьерным ограждением.

"Мост через Чепцу значительно облегчит жизнь глазовчан. Ежедневно по нему проходят десятки рейсовых и школьных автобусов. Кроме того, жители пригорода получают в Глазове все государственные и социальные услуги. Обновлённый мост обеспечит высокую безопасность движения и транспортную доступность для тысяч жителей Удмуртии" - сказал в ходе церемонии открытия глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.