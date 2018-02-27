Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Удмуртии открыли реконструированный за счет средств от "Платона" мост

В стране
27 февраля, 10:59 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 27, февраля. /ТАСС

Переправа через реку Чепца связывает муниципальные образования Глазовского района с Ижевском

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Рабочие завершили реконструкцию моста через реку Чепцу в Глазове Удмуртской Республики. Работы проводились за счет средств от государственной системы "Платон", общая сумма проекта составила 50 млн рублей, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"После завершения реконструкции в Удмуртии открыт мост через реку Чепцу. Переправа связывает муниципальные образования Глазовского района, расположенные на правом берегу реки, с административным центром и столицей региона - Ижевском, и является важнейшей транспортной артерией для автомобилистов и грузоперевозчиков. Мост отремонтирован в кратчайшие сроки благодаря федеральному софинансированию за счет средств от государственной системы "Платон", - уточнили в пресс-службе.

Переправа, которая была признана аварийной, отремонтирована впервые с момента постройки, с 1960 года. Движение в период реконструкции осуществлялось по одной полосе. Дорожники восстановили пролетные строения, отремонтировали проезжую часть, сделали удобными и безопасными тротуары с барьерным ограждением.

"Мост через Чепцу значительно облегчит жизнь глазовчан. Ежедневно по нему проходят десятки рейсовых и школьных автобусов. Кроме того, жители пригорода получают в Глазове все государственные и социальные услуги. Обновлённый мост обеспечит высокую безопасность движения и транспортную доступность для тысяч жителей Удмуртии" - сказал в ходе церемонии открытия глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама