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Turkish Airlines в марте прекращает полеты между Стамбулом и Ставрополем

В стране
27 февраля, 12:26 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, февраля. /ТАСС

Власти Ставропольского края отмечают, что прекращение авиасообщения с Турцией не отразится на пассажиропотоке

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СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines с 15 марта прекращает регулярные рейсы из Стамбула в Ставрополь из-за низкой загруженности направления и конкуренции с крупными аэропортами Юга России. Об этом сообщил во вторник на заседании краевой Думы гендиректор АО "Международный аэропорт Ставрополь" Николай Апальков.

"В августе [2017 года] к нам приезжал вице-президент авиакомпании, все посмотрел, после уехал в Минеральные Воды, Краснодар и Ростов-на-Дону. В итоге мы получили сообщение от авиакомпании о прекращении с 15 марта [2018 года] полетов из Стамбула в Ставрополь и обратно", - сказал он.

По словам Апалькова, аэропорт предоставлял Turkish Airlines льготные условия обслуживания. Власти отмечают, что прекращение авиасообщения с Турцией не отразится на пассажиропотоке. "45% была примерная загруженность этого направления. С учетом планов по открытию новых направлений, думаю, что мы отмены этих рейсов даже не почувствуем с точки зрения пассажиропотока", - отметил зампред правительства - министр дорожного хозяйства и транспорта края Роман Петрашов.

По данным властей, в 2017 году из Стамбула в Ставрополь и обратно было перевезено порядка 15 тыс. пассажиров, что составляет чуть больше 4% от общего пассажиропотока. "Авиакомпанией принято решение сконцентрировать внимание на Юге России и перейти в аэропорт Краснодара. (…) Мы этот вопрос не закрываем и ставим задачу вернуть авиакомпанию [в аэропорт Ставрополя] к 2020 году", - отметил Петрашов.

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