Туристический поток в Дагестан вырос на 18% за 2017 год

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестан увеличился за 2017 год более чем на 18%, всего республику посетили за год более 600 тыс. туристов. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Виталий Демченко.

"Министерству удалось сохранить положительную динамику основных индикаторов развития туристской отрасли в республике. В 2017 году в Дагестане приняли и оздоровили 608 тыс. человек", - сказал он на коллегии ведомства.

Объём рынка платных услуг гостиниц и аналогичных мест размещения за год составил более 1,7 млрд рублей, а санаторно-оздоровительных учреждений - более 250 млн рублей. В республике функционируют 246 коллективных средств размещения на более 19 тыс. мест, работает 51 туристическое предприятие.

"Сформирован официальный реестр туристских маршрутов, включающий 36 паспортизированных туристских маршрутов в различных сегментах туризма, в том числе сквозные туристские маршруты в рамках реализации крупного Международного проекта стран СНГ и Китая "Великий Шелковый путь" и международного проекта "Александр Дюма на Кавказе", - добавил Демченко.

Как сообщал ТАСС ранее, туристический поток в республику в 2016 году составил более 513 тыс. человек. А в целом за три года этот показатель вырос на 40%, в том числе за счет этнокультурного и экстремального туризма. По данным минтуризма республики, больше число туристов посещают известный город Дербент. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район).

Дагестан по итогам национального туристического рейтинга находится на первом месте среди республик Северо-Кавказского федерального округа и на 50 месте среди субъектов РФ. По объектам культурного наследия Дагестан входит в пятерку по стране.