Регионы могут получить право на экспертизу для присвоения товарам географического указания

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Обозначение "географическое указание" может быть включено в Гражданский кодекс РФ как самостоятельно охраняемый объект интеллектуальной собственности, причем право на проведение экспертизы для присвоения товарам этого обозначения может быть передано региональным властям. Об этом сообщила на заседании рабочей группы по разработке изменений в Гражданский кодекс РФ при Совете Федерации заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

В соответствии с разработанными поправками, в четвертую часть Гражданского кодекса РФ может войти термин "географическое указание", под которым понимается идентификация товара как происходящего с территории государства, региона или местности на этой территории, если качество, репутация или иные характеристики товара в значительной степени обусловлены его географическим происхождением.

"Федеральные органы исполнительной власти, которые сегодня дают заключения в отношении тех или иных товаров, для географических указаний, может быть, и для наименований мест происхождения товаров (НМПТ) мы предлагаем спустить уровень органа, который может давать заключение, на региональный уровень. Это может быть министерство экономики определенного региона, субъекта, в границах которого находится этот географический объект", - сказала она.

Кирий подчеркнула, что регионы больше заинтересованы в том, чтобы подготовить соответствующие документы, поставить под охрану определенное географическое указание и создать эффективную систему работы с ним.

Предполагается также изменить подход к инициаторам регистрации НМПТ и географических указаний. "Сегодня заявителями на регистрацию НМПТ могут быть только производители товаров, и изучение практики других стран показывает, что там правом использования НМПТ наделяются не только производители, но и лица, причастные к производству этих товаров. Например, образуя ассоциацию, сами производители, какие-либо структуры, благодаря которым может быть осуществлена правовая охрана, защита, доставка или реализация продукции, все они подписываются под соблюдением определенных стандартов, связанных с определенными товарами", - добавила замруководителя Роспатента.

Также планируется дополнить ГК РФ статьей об обязательном сопровождении товара эмблемой с географическим указанием места производства товаров. Такая маркировка должна, в то же время, дать потребителю возможность отличить продукцию с географическим указанием от товаров, защищенных наименованием места происхождения товаров (НМПТ).

Отличия НМПТ от географического указания

Как отмечали эксперты и представители федеральных ведомств, введение нового объекта интеллектуальной собственности не дублирует НМПТ. "Если НМПТ является словесным обозначением, представляющим собой наименование географического объекта, то географическое указание позволяет идентифицировать товар как происходящий с определенной территории", - пояснила Кирий.

При этом товар с НМПТ в отличие от продукции с географическим указанием имеет особые свойства и обладает определенной известностью.

"Сегодня нужно дать субъектам возможность регистрации своих товаров, продвигать региональные бренды - это и имиджевая составляющая, и туристическая, и инвестиционная привлекательность. <…> Мы надеемся внести закон в Госдуму в весеннюю сессию, с тем чтобы он вступил в силу с 2019 года", - пояснила ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель председателя совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Лилия Гумерова.

Как отмечалось в ходе заседания, на данный момент в РФ зарегистрировано всего 134 наименования места происхождения товаров. Большая их часть - это НМПТ минеральной воды. При этом, по предварительным оценкам, регистрация минимального числа товаров с географическим указанием места производства, которые нередко называют "брендовыми", даст регионам России не менее 500 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Гумерова отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС, что в настоящее время максимальное число заявок на регистрацию региональных брендов, которые составляются сенаторами по данному в декабре прошлого года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поручению, поступило с Северного Кавказа.

Защита товаров и культуры регионов

За необходимость внесения поправок и введение географического указания места произведения товаров высказываются представители регионов, которые в течение двух недель могут внести свои предложения к действующему проекту закона. Так, намерен инициировать сбор предложений от производителей Северной Осетии полномочный представитель по торгово-экономическим вопросам республики Марат Сокаев.

"Мы соберем свои предложения и представим рабочей группе, если не в течение двух недель, обозначенных сегодня, то спустя какое-то время. Безусловно, возможность защищать продукцию при помощи географического указания очень важна для производителей по всей стране", - сказал он ТАСС.

При этом Сокаев подчеркнул, что проект закона имеет большое значение именно для субъекта, который славится своими - осетинскими - пирогами. "Для Северной Осетии пирог - не только традиционное угощение, но и ритуальный продукт, часть нашей культуры. Поэтому для нас вопрос подделки осетинских пирогов - очень острый, потому что, как я уже сказал за круглым столом, осетинские пироги не подделывают только ленивые", - добавил он.

Защита товаров при помощи географического указания, по мнению представителя республики, даст возможность сохранить технологию и рецептуру производства продукции, откроет новые возможности перед предпринимателями. "Для нас этот закон очень важен, потому что он позволяет нам защитить наш продукт, его технологию, рецептуру, привязать его к нашей территории. Сегодня с развитием технологий, которые удлиняют срок хранения продукта, наши производители могут получить конкурентные преимущества, чтобы донести до потребителя продукт именно в его традиционном качестве", - уверен Сокаев.

Он также отметил, что в настоящее время на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова при поддержке властей региона и бизнеса уже начата разработка стандартов качества традиционной осетинской продукции.