Три архангельских строительных проекта войдут в реестр экономически эффективных

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Три строительных проекта Архангельской области будут включены в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования и смогут использоваться в других регионах. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

"Архангельская область предлагает очень хорошие объекты: жилой дом… он будет нужен всем, детский сад на 60 мест, он будет нужен всем, и школа на 860 мест, это востребованная школа. Когда эти объекты окажутся в реестре, они будут повторяться [в других регионах], и мы договорились, что в течение какого-то времени еще десяток объектов Архангельская область предложит в этот реестр", - сказал Мавлияров.

Как пояснил журналистам министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, два из трех проектов - это деревянные строения. "Жилой дом на 34 квартиры в Онежском районе. Он имеет положительное заключение государственной экспертизы и включает в себя все самые современные технические решения. Второй проект из дерева - это детский сад, который строится в поселке Турдеевске города Архангельска, на 60 мест", - сказал Яковлев.

Школа на 860 мест уже построена в поселке Урдома на юге области, и ее проект был взят за основу при строительстве других школ региона. "Еще три проекта в Каргопольском, Вельском и Котласском районах мы привязали к этому проекту [школы]", - пояснил Яковлев. В перспективе рассматривается возможность строить на его основе еще две школы в Архангельске.

Повторное использование проектной документации снижает затраты на строительство и оптимизирует расходы на дальнейшую эксплуатацию зданий. Реестр экономически эффективных проектов только начал формироваться.

"Всего с начала февраля текущего года в Минстрой России направлено 95 проектов от 20 субъектов для рассмотрения и включения этих проектов в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования", - сообщил Мавлияров.