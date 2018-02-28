Движение по одному из зимников на Ямале закрыто из-за метели

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одна из четырех зимних автомобильных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрыта из-за метели. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Зимник "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" закрыт для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями - метель, порывы ветра более 20 м/с", - говорится в сообщении.

Остальные зимние автодороги округа работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе. Водителям рекомендуют двигаться по ним организованными колоннами минимум из двух автомобилей.

По данным синоптиков, в арктическом регионе прогнозируется похолодание до минус 40 градусов и усиление ветра до 20 м/с.