Размещение отделений Почты России учтут при планировании новых домов в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Открытие новых отделений Почты России будут предусматривать при проектировании комплексного развития территорий в Ленинградской области. К такому решению пришли власти региона и почтовой организации по итогам встречи в среду.

"Стороны договорились проработать вопрос внесения в региональные нормативы градостроительного проектирования положений, регламентирующих размещение объектов федеральной почтовой связи на территории населенных пунктов. Это позволит предусматривать помещения для почтовых отделений на этапе проектирования комплексного освоения территорий, что особенно актуально, например, для жителей Всеволожского района", - сообщили ТАСС в пресс-службе почты по итогам встречи генерального директора Почты России Николая Подгузова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которая состоялась в правительстве региона.

Стороны приняли решение создать рабочую группу для решения данного вопроса. Александр Дрозденко отметил, что "новостройкам необходимы помещения под услуги связи". Николай Подгузов добавил, что развитие почтовой сети станет драйвером улучшения качества услуг и приведет к дальнейшему повышению заработной платы сотрудников. Он напомнил, что с уже с 1 марта работники начнут получать зарплату на 5% больше.

По данным пресс-службы, за 2017 год в Ленинградской области было отремонтировано 73 почтовых объекта, открыто новое почтовое отделение в Мурино и три отделения формата "мини": в Кудрово, Новом Девяткино и Мурино. Уже в этом году Почта России открыла два современных отделения нового формата в Ленинградской области - в Сясьстрое и в Отрадном, а также открыло новое отделение в Никольском. До конца года планируется модернизировать еще шесть отделений, добавили в пресс-службе.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся 13 почтамтов, из которых три функционируют на территории Петербурга и 10 - в Ленинградской области. Филиальная сеть состоит из 823 отделений, из которых 523 расположено на территории Ленобласти.