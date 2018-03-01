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Ущерб от паводка в Саратовской области может достичь 120 млн рублей

В стране
1 марта, 12:20 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 1, марта. /ТАСС

По данным регионального Гидрометцентра, паводок начнется в области во 2-3 декаде марта

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САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Максимальный ущерб от паводка в Саратовской области может достичь 120 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции замначальника Главного управления - начальник управления гражданской защиты МЧС региона Сергей Булгаков.

"При самом неблагоприятном развитии событий, максимальный ущерб от паводка в регионе может составить 120 млн рублей", - сказал Булгаков.

Он уточнил, что всего от паводка в этом году могут пострадать 22 района, самая напряженная ситуация может сложиться в Вольском, Балтайском, Марксовском, Романовском, Балаковском и других районах. В этих районах находятся 76 населенных пунктов. Если "большая вода" придет туда, то под водой могут оказаться 4700 жилых домов, в которых проживают более 12 тыс. человек, а также почти 50 мостов и столько же участков автодорог.

Как пояснил начальник областной службы спасения Юрий Юрин, чтобы не допустить большого паводка, принимаются превентивные меры. В том числе, планируется взрывать лед на реках, чтобы обеспечить уход воды.

"В этом году мы закупили достаточный объем взрывчатых веществ, запас сформирован примерно на три года", - подчеркнул Юрин.

По словам Булгакова, в последние четыре года ущерб от паводка в регионе был минимальный или практически отсутствовал. Максимальный ущерб в последние годы был в 2013 г. и тогда достигал 117 млн рублей. По данным регионального Гидрометцентра, паводок начнется в области во 2-3 декаде марта.

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