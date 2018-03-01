Кочевым школам Якутии может грозить закрытие из-за юридической неопределенности

ТАСС, 1 марта. Кочевые школы в Якутии, несмотря на свою эффективность, фактически оказались перед угрозой закрытия из-за отсутствия отдельных положений в федеральных законах, которые бы регулировали их деятельность. Ситуация требует вмешательства не только региональных властей, но и решения вопроса на федеральном уровне, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Кроме неопределенного правового статуса, развитию кочевой формы образования мешают нехватка учителей, готовых работать в полевых условиях, плохая материальная база и сложности c доступом в интернет, которые ограничивают использование дистанционных образовательных программ.

Развитие кочевого образования

Как рассказала директор образовательных программ проектного офиса Международной Арктической школы Якутии Наталья Ситникова, первые кочевые школы в постсоветское время открылись в 90-е годы в Анабарском и Оленекском районах Якутии. С 2007 года кочевые школы в регионе получили поддержку ЮНЕСКО. Сейчас в республике, по данным регионального Минобрнауки, работает 11 кочевых школ в пяти арктических районах.

В 2008 году в республике принят закон о кочевых школах. Он позволил организовать бесплатное обучение детей оленеводов без отрыва от семьи и традиционного образа жизни. Дети, кочуя с родителями, осваивают родной язык и традиции и при этом не отстают от школьной программы.

"Дети учатся по ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты - прим. ТАСС). Ведь им потом учиться в обычной школе, сдавать контрольные и экзамены", - рассказала Ситникова, пояснив, что в кочевых школах учатся в основном дети начальных классов. Однако есть дети и среднего возраста, и даже старшеклассники. "Если в кочевье старшеклассник, то у него есть ноутбук с цифровыми образовательными дисками, а в некоторых школах есть дистанционное обучение. Учителей немного, не по всем предметам", - рассказала она. По ее словам, часть выпускников кочевых школ возвращается в оленеводство, а некоторые, сдав ЕГЭ, продолжают обучение в колледжах и вузах.

В Якутии специально для организации кочевых школ разработали мобильные модульные блоки, рассказали ТАСС в минобрнауки региона. "Это металлические здания общей площадью примерно 27 кв. м", - рассказали в ведомстве.

Это учебный класс, который оснащен учебным комплектом и мебелью, в переносном доме также предусмотрены автономное отопление и санузел. "В блок-модуле оборудованы теплые полы с утеплителем и двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением", - уточнили в ведомстве, отметив, что модульные блоки могут кочевать вместе с оленеводами.

Требования к кочевым школам

Как рассказали ТАСС учителя кочевых школ, проблемы кочевых школ связаны с тем, что к ним предъявляются те же требования, что и к стационарным школам. В частности, по нормативам у каждой школы должны быть достаточная площадь учебных классов, они должны быть оснащены спортзалом, столовой. Выполнить стандартные требования надзорных органов нереально в условиях кочевой школы, отмечают учителя.

"Выполнение этих нормативов является обязательным для получения лицензии на ведение образовательной деятельности", - сказал директор Верхнеколымской школы Святослав Николаев, под чьим руководством находится кочевая школа-филиал в эвенском селе Утая.

По словам педагога, к модульным кочевым школам должны предъявляться иные требования. "О каких требованиях мы можем говорить, когда школы отапливаются печками-буржуйками и кочуют в условиях тундры?" - спрашивает он.

С ним согласен первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Вячеслав Шадрин: "Выходим из ситуации тем, что оформляем их (кочевые школы) как филиалы общестационарных школ. Приходится находить какие-то лазейки".

Получается парадоксальная ситуация, констатирует Ситникова. "Законодательно признан традиционный полукочевой уклад жизни коренных народов, но от кочевых школ требуют стационарные здания", - недоумевает она.

Другая проблема - кадры. Не каждый учитель готов работать в полевых условиях и кочевать с оленеводами, говорит Шадрин. "И в обычные села их сложно заманить миллионами и квартирами (по специальным программам привлечения специалистов в сельскую местность - прим. ТАСС)", - констатирует он.

Поправки в законодательство

По словам опрошенных ТАСС экспертов, решить проблему могут только поправки в федеральное законодательство. В этом заинтересованы и другие регионы, где есть формы кочевого образования, в частности Ямал.

"Вместе с коллегами из Ямала, у которых кочевые дошкольные группы, нам еще предстоит решить этот вопрос на федеральном уровне", - сказала Ситникова. Инициативная группа учителей из северных регионов намерена обратиться к законодателям. Они хотят добиться того, чтобы у кочевых школ и детсадов не требовали наличия капитальных зданий и постоянного земельного участка под ними.

Поправки в федеральный закон необходимы, согласен Шадрин. По его мнению, четкий статус таких школ приведет к открытию новых учебных заведений подобного типа в регионе. "Желающих открыть кочевую школу в республике много. Почему бы в федеральном законе об образовании наряду с домашним обучением, через запятую, не предусмотреть форму обучения с учетом традиционного хозяйствования народов Севера?" - полагает он.

Эксперт также предлагает открыть краткосрочные курсы по подготовке тьюторов, в том числе из состава чумработниц. "Понятно, что полностью квалифицированные кадры мы не получим. Роль тьютора состоит в организации обучения через электронные курсы", - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, нужны изменения и в организации самого кочевого образования. "В самые холодные месяцы нужно, чтобы дети учились на базе обычных стационарных школ. С одной стороны, это решает вопросы с социализацией, а с другой - контроля и выравнивания уровня знаний", - считает он.