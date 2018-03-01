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В Приморье родителей привлекут к ответственности за съемку приближающегося поезда детьми

В стране
1 марта, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Отмечается, что подростки не реагировали на сигнал машиниста и продолжали стоять на путях

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Транспортная полиция Уссурийска установила подростков, фотографировавшихся и снимавших видео на железнодорожных путях на фоне приближающегося поезда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Уссурийск выявили пятерых подростков, подвергавших свою жизнь опасности", - сказала Волк. По ее словам, в полицию поступило сообщение об экстренном торможении грузового состава на перегоне между станциями Реттиховка и Буянки Черниговского района Приморского края.

"На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. В ходе опроса машинист поезда рассказал, что заметил на железнодорожном полотне группу подростков, осуществлявших видео- и фотосъемку на фоне приближающегося состава. На предупреждающие звуковые сигналы подростки не реагировали и продолжали стоять на путях. Тогда машинист был вынужден применить экстренное торможение", - отметила представитель МВД, добавив, что в телефоне одного из подростков была обнаружена видеозапись данного инцидента.

Полицейские не смогли привлечь подростков к административной ответственности поскольку те не достигли 16-летия. В присутствии родителей с нарушителями провели профилактическую беседу и разъяснили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

"В отношении родителей инспекторами по делам несовершеннолетних полицейскими составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ. Информация об инциденте направлена в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - добавила представитель МВД.

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