Регионы определили сценарии развития малых городов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Развитием малых городов и сел, а также сохранением их самобытности должны заниматься как бизнесмены, так сами жители и представители власти. Такое мнение озвучили опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении Федеральному посланию в четверг отметил, что небольшие населенные пункты должны быть интегрированы в социальное и экономическое пространство России, однако, добавил он, необходимо сохранить при этом их историческое наследие и опыт.

Ставка на туризм и культуру

Одним из примеров сотрудничества государства и бизнеса является Рязанская область, где в городе Касимове инвестор вкладывается в развитие усадьбы Кастрова. До приобретения состояние объекта оценивалось как аварийное. "В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы по приспособлению усадьбы под гостинично-ресторанный комплекс с зоной отдыха на открытой воде. Также совместно с инвестором была разработана концепция создания и развития туристско-рекреационного кластера "Касимовский", основу которого составляют мероприятия по приспособлению других объектов культурного наследия Касимова под туристскую инфраструктуру", - рассказал ТАСС губернатор региона Николай Любимов.

В Архангельской области, в городе Каргополе, в котором проживает порядка 10 тыс. жителей, самобытность города помогают сохранять, в основном, учреждения культуры, а также династии мастеров. "В первую очередь, каргопольская игрушка, шитье деревянных лодок, каргопольская вышивка и ткачество. Мужские ремесла тоже сохраняются: как строить деревянные дома, бани, храмы", - сообщила ТАСС заместитель по социальным вопросам главы Каргопольского района Екатерина Забалдина.

Упор на мнение горожан

Путин также отметил, что при развитии небольших городов и сел важно учитывать мнение местных жителей. С ним солидарен президент ассоциации малых и средних городов России (объединяет городские округа, сельские поселения для продвижения их интересов в органах власти) Валерий Гаврилов.

"Большее внимание уделяется городам, не хватает [небольшим населенным пунктам] ни средств, ни сил. Раньше люди (главы муниципалитетов - прим. ТАСС) могли быть непосредственно в делах и заботах населения, сейчас они становятся простыми управляющими, у них нет большой ответственности перед жителями", - рассказал он ТАСС.

Развитие за счет бизнеса и федеральных программ

В Ханты-Мансийском автономном округе, в свою очередь, считают, что ключевым фактором в развитии городов является включение их в агломерацию. Для этого специалисты начали создавать сценарные планы для территорий-лидеров и территорий, где сохранятся традиционный образ жизни и культура малочисленных народов Севера.

Ставку в развитии малых городов нужно делать и на бизнес, отметил в беседе с журналистами первый мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий. По его мнению, для динамичного развития малым городам также нужно участвовать в таких федеральных программах как "Городская среда", направленной на создание комфортной среды в муниципалитетах.

Крымский город-курорт Саки, который специализируется на лечении людей с болезнями опорно-двигательного аппарата, ранее подал заявку на участие в федеральной программе для создания безбарьерной среды. "Мы хотим не просто отдельный квартал какой-то обустроить, но весь город сделать безбарьерным. Мы хотим сделать первый, эталонный город без барьеров в Российской Федерации", - рассказал ТАСС глава администрации города Саки Андрей Ивкин.

Исключения из правил

По мнению Александра Мерзлова, доктора экономических наук, президента Ассоциации "Самые красивые деревни России" (объединяет сельские населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием), для того чтобы небольшие населенные пункты могли идти в ногу со временем, сохраняя свою самобытность, нужно изменять условия в федеральных программах.

"Например, в России реализуется программа устранения цифрового неравенства. В эту программу попадают села с населением от 250 до 500 человек. Однако есть ряд уникальных деревень с меньшим населением, которые не попадают в программу, следовательно, деревня с богатейшей историей и природным наследием просто может перестать существовать, что неправильно. Поэтому нужно расширить критерии для небольших деревень в различных программах, чтобы они также имели свой шанс на развитие", - сообщил Мерзлов ТАСС.

По мнению Эллы Чермашенцевой, главы города Урюпинска в Волгоградской области (запатентованной столицы российской провинции), повсеместная урбанизация не нужна. Она считает, что малые города должны оставаться самобытными и благоустроенными, комфортными для жизни людей.

"Поддержка, безусловно, нужна, и она станет своеобразным каркасом, который даст старт развитию малых городов, а дальше они должны стать самодостаточными, самим развивать комфортную городскую среду, при этом сохраняя свое историческое лицо. Моя позиция - не нужна повсеместная урбанизация - нужно благоустройство, хорошие светлые дороги, чтобы здесь было уютно жить и никуда не хотелось уезжать", - рассказала она ТАСС.