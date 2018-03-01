Центральный вокзал Великого Новгорода могут переименовать

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Новгородской области выступило с инициативой о переименовании железнодорожной станции Новгород-на-Волхове в станцию Великий Новгород, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы Минтранса Новгородской области Артем Мирон.

"Были случаи, когда возникали проблемы и происходила путаница с Нижним Новгородом во время приобретения билетов, при отправке грузов. Поэтому, чтобы исключить такие ошибки и упростить процесс для туристов и жителей Новгородской области, правительство региона выступило с такой инициативой - переименовать станцию в Великий Новгород. Наименование "Новгород-на-Волхове" не так широко известно. В РЖД нашу идею поддержали и уже отправили документы в Росреестр", - сказал собеседник агентства.

В минтрансе Новгородской области отметили, что процесс переименования потребует времени.

С сентября 2017 года при покупке электронного билета на сайте РЖД к опции "Новгород-на-Волхове" добавили также название "Великий Новгород". Сейчас в меню выбора применяются обе опции.