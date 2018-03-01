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Центральный вокзал Великого Новгорода могут переименовать

В стране
1 марта, 23:16 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 1, марта. /ТАСС

В минтрансе Новгородской области отметили, что процесс переименования потребует времени

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Новгородской области выступило с инициативой о переименовании железнодорожной станции Новгород-на-Волхове в станцию Великий Новгород, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы Минтранса Новгородской области Артем Мирон.

"Были случаи, когда возникали проблемы и происходила путаница с Нижним Новгородом во время приобретения билетов, при отправке грузов. Поэтому, чтобы исключить такие ошибки и упростить процесс для туристов и жителей Новгородской области, правительство региона выступило с такой инициативой - переименовать станцию в Великий Новгород. Наименование "Новгород-на-Волхове" не так широко известно. В РЖД нашу идею поддержали и уже отправили документы в Росреестр", - сказал собеседник агентства.

В минтрансе Новгородской области отметили, что процесс переименования потребует времени.

С сентября 2017 года при покупке электронного билета на сайте РЖД к опции "Новгород-на-Волхове" добавили также название "Великий Новгород". Сейчас в меню выбора применяются обе опции.

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