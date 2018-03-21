Волонтер, артист, столяр, спортсмен — четыре ипостаси удивительного человека

Уже больше десяти лет Антон Мысляев работает в пермской добровольческой ассоциации "Вектор дружбы", имеющей специальный консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. У ассоциации много проектов и программ для детей и молодежи: международная программа "Тетрадка дружбы", форум "Доброволец России", международный кинофестиваль "Лампа", конференция #InFocus и инклюзивный лагерь "Дружный". В "Тетрадке дружбы" Антон участвует с 2008 года.

"Мы попали в самое начало, когда только образовался "Вектор дружбы" и они стали работать с детьми-инвалидами. Занимались они творчески, делали поделки, была музыкальная студия, театральная, даже спортивная секция". Волонтеры были школьниками, студентами, взрослых не было. Проводились и большие мероприятия, где дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья — прим. ТАСС) и обычные дети были объединены в команды и выполняли задания.

Впечатлить Женеву

А еще Антон участвует в инклюзивном проекте "Дружный", с 2014 года он — волонтер инклюзивного добровольческого отряда "Джем". В 2016 году Антон стал обладателем знака общественного признания "Доброволец города Перми", а в 2017 году — обладателем знака общественного признания "Доброволец России" за особые достижения в сфере добровольчества, благотворительности и социальных инноваций. Эту премию Антон получил, рассказав об инклюзивном отряде в июне 2017 года на площадке ООН в Женеве (Швейцария) на Международной конференции Education#inFocus. По словам друзей Антона из "Вектора дружбы", "его история впечатлила всех участников и экспертов конференции".

"В Женеве я рассказывал про отряд и про то, как добровольчество изменило мою жизнь. Я приобрел очень много друзей. Мне очень нравится заниматься добровольчеством. Я чувствую радость, это весело", — рассказал Антон.

"Добровольчество дает возможность Антону общаться с обычными ребятами, быть занятым, приносить пользу людям в меру своих сил и возможностей. Таким образом добровольчество и изменило его жизнь, у него есть планы на ближайшее будущее", — поделилась Нина Мысляева.

Развернуть Антон Мысляев во время выступления в Организации Объединенных Наций в Женеве © Личный архив Нины Мысляевой Антон Мысляев во время выступления в Организации Объединенных Наций в Женеве © Личный архив Нины Мысляевой

В Женеву Антон ездил без мамы, с ребятами из добровольческого отряда. "Конечно, я переживала, как он поедет один, как полетит на самолете. Но мы ему заранее показали в интернете, как устроен самолет, как и что там нужно делать. И ничего, справился. С ребятами из отряда он куда угодно готов лететь", — сказала мама Антона.

Добровольческие проекты

Прошлый год для волонтеров инклюзивного отряда "Джем" был очень насыщенным: прошло много акций, как экологических, так и социальных, по оказанию помощи одиноким пенсионерам.

"Помогали одинокой бабушке. Когда ей предложили, что дети будут приходить помогать по хозяйству, она очень обрадовалась, с нетерпением их ждала. Ребята у нее и ковры трясли, и на балконе прибирались, мыли полы, обыкновенные такие дела делали, а она ребят чаем всегда поила, разговаривала с ними", — рассказала мама Антона.

Развернуть Антон Мысляев на церемонии вручения знака "Доброволец города Перми", 2016 год © Личный архив Нины Мысляевой Антон Мысляев на церемонии вручения знака "Доброволец города Перми", 2016 год © Личный архив Нины Мысляевой

Волонтеры навели чистоту и в городе: вымыли остановку на улице Хохрякова, очистили ее от объявлений, благоустроили запущенные памятники.

"Они сами придумывают эти акции. У них есть руководители отрядов, которые дают им задания. Ребята в отряде это обсуждают, предлагают варианты, как это реализовать, а потом делают, — рассказывает Нина Мысляева и добавляет: — Дела это такие, казалось бы, незаметные, небольшие, но главное, что это посильно для детей-инвалидов".

Не добровольчеством единым

Помимо участия в добровольческих проектах и акциях Антон в "Джеме" — администратор. "Надо писать всем объявления про собрания, они все должны отписаться мне, кто придет, кого не будет", — не без гордости рассказывает Антон. Письмом Антон владеет не очень хорошо, зато отправлять сообщения с гаджетов у него получается. "Выскакивают подсказки, поэтому с телефона ему проще. Ему дают задание, он его выполняет, потом отчитывается, ему очень нравится, и это он называет своей работой", — рассказала Нина Мысляева.

Но и это еще не все. Антон успевает заниматься творчеством и спортом. Сейчас он выступает в театре-студии "Пространство любви", в апреле состоится премьера нового спектакля "Времена года" с его участием. "Мы много выступаем, у меня есть награды фестиваля "Нить Ариадны" в Москве, мы заняли первое место в 2017 году. Еще выступали в Добрянке на фестивале "Звездопад" и в Чусовом на фестивале "Крылатые качели", — поделился Антон.

В этом году театру будет три года. Спектакли с участием детей-инвалидов состоят из разных сцен по несколько минут. "Им так легче учить. Кто-то плохо говорит и читает по листочку, кто-то читать не умеет и, если может, рассказывает", — говорит Нина Мысляева. Спектакль длится не дольше 45 минут.

Есть у Антона и серьезное увлечение. С детства благодаря учителю труда Константину Анатольевичу мальчик увлекся столярным делом, а сейчас умело выпиливает из дерева и фанеры фигурки, шкатулки, вазы, игрушки. "Корабль сделал сам: стамеской выпиливал, шкурил, парус натягивал, подставку делал", — Антон с гордостью достал из серванта самодельный парусник, сделанный очень аккуратно и точно.

Развернуть Антон Мысляев с наградой "Доброволец России" © Анастасия Аверкова/ТАСС Антон Мысляев с наградой "Доброволец России" © Анастасия Аверкова/ТАСС

Антон говорит, что хотел бы этим заниматься и дальше. А вот Нина Мысляева считает, что столярничать стоит, если есть перспектива реальной работы, а ее не предвидится. "Проблема детей-инвалидов с ментальными нарушениями состоит в том, что после окончания учебных заведений они сидят дома, круг их общения сужается до домашнего, перспективы работы никакой нет", — говорит она.

Кроме всего прочего Антон увлечен игрой в новус (мини-бильярд) и до недавнего времени занимался и в тренажерном зале. "Руки накачал. Сейчас новусом занимаюсь, учусь играть на баяне, хожу в бассейн", — делится Антон.

Вектор дружбы

У Антона есть старший брат, парни отлично ладят. Антон охотно помогает по дому. "Дома он пол моет, пыль вытирает, пылесосит, вынести что-то, унести, принести. Любит помогать на кухне. Это дела такие, которые не требуют от него ничего особенного", — пояснила мама Антона.

Сейчас Антон увлеченно заполняет "Тетрадку дружбы" вместе с друзьями из инклюзивного добровольческого отряда и готовится к предстоящей поездке в лагерь "Дружный". Еще Антон мечтает попасть в лагерь "Вектор дружбы" для здоровых детей, в нем есть квота для нескольких детей с ОВЗ. Также в планах Антона поездка в Болгарию в рамках международной смены лагеря "Дружный".

Анастасия Аверкова