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Третий энергоблок Курской АЭС отключили для проведения ремонта

В стране
2 марта, 14:06 UTC+3 КУРСК КУРСК 2, марта. /ТАСС

Специалисты работают на технологическом оборудовании открытого распределительного устройства

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КУРСК, 2 марта. /ТАСС/. Энергетики отключили третий энергоблок Курской АЭС для проведения ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе станции.

"2 марта в 13:00 в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети для проведения ремонта на технологическом оборудовании открытого распределительного устройства", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас специалисты выполняют разгрузку третьего энергоблока.

В настоящее время на Курской АЭС на мощности, установленной диспетчерским графиком, работают энергоблоки №2 и №4. Энергоблок №1 находится в плановом капитальном ремонте со 2 января 2018 года.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Идет строительство Курской АЭС-2 как станции замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.

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