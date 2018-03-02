Третий энергоблок Курской АЭС отключили для проведения ремонта

КУРСК, 2 марта. /ТАСС/. Энергетики отключили третий энергоблок Курской АЭС для проведения ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе станции.

"2 марта в 13:00 в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети для проведения ремонта на технологическом оборудовании открытого распределительного устройства", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас специалисты выполняют разгрузку третьего энергоблока.

В настоящее время на Курской АЭС на мощности, установленной диспетчерским графиком, работают энергоблоки №2 и №4. Энергоблок №1 находится в плановом капитальном ремонте со 2 января 2018 года.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Идет строительство Курской АЭС-2 как станции замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.