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В Надыме стартовали соревнования ямальских оленеводов

В стране
3 марта, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

За два дня пройдут состязания по национальной борьбе и прыжкам через нарты, лыжная эстафета и гонки на оленьих упряжках

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Открытые соревнования оленеводов по национальным видам спорта на кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стартовали в субботу в Надыме. Победители турнира получат снегоходы, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В Надым прибыли представители десяти команд из Салехарда, Пуровского, Красноселькупского, Ямальского, Приуральского, Тазовского и Надымского районов. С рабочим визитом в Надымском районе находится губернатор арктического региона Дмитрий Кобылкин", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования продлятся два дня: пройдут состязания по метанию тынзяна на хорей (аркана на палку, имитирующую оленьи рога - прим. ТАСС), прыжкам через нарты, национальной борьбе, тройному национальному прыжку, а также лыжная эстафета и гонки на оленьих упряжках. "За первые места в каждом виде программы победители получат снегоход, за вторые и третьи места - бензопилы, мотобуры и другие ценные призы. В общем командном зачете будут вручены денежные призы за все места", - отметили в пресс-службе.

Кроме основных оснований, на Янтарном озере состоится турнир по автомобильным ледовым гонкам и пройдет открытое первенство Надымского района по зимнему футболу.

Семьи оленеводов смогут проверить свое здоровье в передвижном диагностическом комплексе. Акцию "Будь здоров, тундровик!" организовал окружной центр медицинской профилактики. В дни праздника также будет работать ярмарка, на которой свою продукцию представят предприниматели из Тюмени, Краснодара, Тобольска, Омска, Белебея, Липецка и Екатеринбурга.

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