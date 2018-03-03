На Сахалине возобновили движение поездов, приостановленное из-за непогоды

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Движение поездов дальнего следования по маршрутам Южно-Сахалинск - Ноглики и обратно, остановленное в пятницу из-за циклона, возобновили. Об этом в субботу сообщает пресс-служба пассажирской компании "Сахалин".

"Возобновляется движение поездов дальнего следования 603/001 по маршруту Южно-Сахалинск - Ноглики и 604/002 Ноглики - Южно-Сахалинск. Поезда следуют согласно действующему расписанию", - говорится в сообщении.

В компании обращают внимание на возможность изменения нумерации вагонов и посадочных мест. "Продажа билетов на станциях следования поезда по маршруту будет осуществляться непосредственно в поезде при наличии свободных мест без взимания комиссии", - добавили в пресс-службе предприятия.

После устранения последствий циклона, который обрушился на регион в пятницу, в субботу возобновили движение трех автобусных междугородных маршрутов сообщением Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Поронайск и Южно-Сахалинск - Углегорск, заработала паромная переправа сообщением Ванино - Холмск.

К южной части региона циклон из Китая подошел в ночь на 2 марта. Согласно данным специалистов Сахалинского гидрометеорологического агентства, в течение суток в столице региона выпало почти половина месячной нормы осадков. "В субботу действие циклона сохраняется на западном побережье Сахалина и на южных Курилах, в течение дня он будет смещаться и под действие непогоды попадут северные Курилы", - сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре.