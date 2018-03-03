Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся в Архангельской области

В стране
3 марта, 15:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, марта. /ТАСС

Сообщается, что в гонках на снегоходах примут участие около 100 спортсменов из разных регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. VI Снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся в субботу в Устьянском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального агентства по спорту.

"Традиционный снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся сегодня в устьянской Малиновке. В гонках на снегоходах примут участие около 100 спортсменов из Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уренгоя, Вятки и других городов России", - сообщили в пресс-службе.

В программе первого дня фестиваля - заезды кантри-кросса в классах Super-Sport, Sport, Renegade, Wide Trac, Tourist, Veteran, Womens Race, Russian Race, "Мастер" и "Горник". Впервые на фестивале пройдут гонки Drag Race (гонки на ускорение). В воскресенье пройдет командная гонка "Устьянское Эндуро", в которой стартуют все участники фестиваля. Индивидуальные заезды пройдут на дистанции 70 км, командные - на 250 км.

Зрители фестиваля также могут покататься на снегоходе, принять участие в конкурсах и викторинах.

На фестивале работают более 30 юных и взрослых волонтеров. Снегоходную трассу обустраивал местный клуб экстремальных видов спорта "Устьянские бобры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Арктика сегодня Санкт-Петербург Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт
2
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"
3
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
4
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
5
Житель ДНР пострадал от взрыва в автомобиле в центре Донецка
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама