Снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. VI Снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся в субботу в Устьянском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального агентства по спорту.

"Традиционный снегоходный фестиваль "Snow Устья" открылся сегодня в устьянской Малиновке. В гонках на снегоходах примут участие около 100 спортсменов из Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уренгоя, Вятки и других городов России", - сообщили в пресс-службе.

В программе первого дня фестиваля - заезды кантри-кросса в классах Super-Sport, Sport, Renegade, Wide Trac, Tourist, Veteran, Womens Race, Russian Race, "Мастер" и "Горник". Впервые на фестивале пройдут гонки Drag Race (гонки на ускорение). В воскресенье пройдет командная гонка "Устьянское Эндуро", в которой стартуют все участники фестиваля. Индивидуальные заезды пройдут на дистанции 70 км, командные - на 250 км.

Зрители фестиваля также могут покататься на снегоходе, принять участие в конкурсах и викторинах.

На фестивале работают более 30 юных и взрослых волонтеров. Снегоходную трассу обустраивал местный клуб экстремальных видов спорта "Устьянские бобры".