Более 80% строящегося в Карачаево-Черкесии жилья относится к категории экономкласса

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Жилье экономкласса составляет 85% от всего возводимого в последние шесть лет жилья в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ КЧР.

"Жилищное строительство динамично развивается в республике. Общая площадь введенного жилья в 2012-2017 годах - 926,5 тыс. кв. метров, 85% - это жилье экономкласса. За последние шесть лет объем ввода жилья увеличился почти вдвое и составил в 2017 году 170 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рост в основном обеспечен тем, что в последние годы в регионе стали строить больше многоэтажного жилья. В частности, в 2017 году введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов площадью 129,5 тыс. кв. метров.

План ввода жилья в Карачаево-Черкесии на 2018 год в настоящее время уточняется. Планируется, что объемы будут не ниже показателей предыдущего года.