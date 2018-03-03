Ростовский губернатор поручил провести подробную экспертизу проекта Багаевского гидроузла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил еще раз изучить все риски и исключить возможные негативные последствия при проектировании Багаевского гидроузла, который планируется построить на маловодном участке реки Дон в районе хутора Арпачин, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе главы региона.

В пятницу в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" один из журналистов попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на проект Багаевского гидроузла. По его словам, местные жители опасаются подтоплений прибрежных территорий после введения объекта. Глава государства сказал, что будет дано поручение правительству РФ проработать этот вопрос.

"Сегодня губернатор провел совещание, собрал туда всех представителей проектировщиков, Минтранса, Минприроды. Всем им он еще раз дал поручение максимально широко изучить все возможные экспертные мнения. Как итог - мы должны получить проект, который будет ни в коем случае не во вред, а только на пользу людям... природе, рыбоводству и так далее", - сказала ТАСС представитель пресс-службы.

Она добавила, что проект строительства гидроузла призван решить целый комплекс проблем. "Это вопрос не только судоходства, но и мелиорации, водоснабжения всех территорий, которые находятся в пойме [Дона]", - отметила собеседница агентства. По ее словам, в настоящее время идет второй этап проектирования гидроузла, который завершается проведением экспертизы.

Предполагается, что строительство Багаевского гидроузла ориентировочной стоимостью 22 млрд рублей позволит решить ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на качество жизни в регионе: нехватку воды для питьевого, хозяйственного, промышленного пользования, для сельского хозяйства, рыболовства и судоходства. Планировалось, что строительство гидроузла должно начаться в 2018 году и завершиться в 2020 году.

Летом 2015 года на проблемном участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевской наблюдалось рекордное маловодье в 2,7 метра, возникли проблемы с судоходством. В ряде районов области из-за критической ситуации с обеспечением водоснабжения был введен режим ЧС. Проблемы с судоходством из-за маловодья возникали и в 2016 году.