Рыбаки из разных регионов России и Белоруссии собрались на фестивале в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 марта./ТАСС/. Девятый межрегиональный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка - 2018" прошел в субботу в городе Чкаловске Нижегородской области, на зимнюю рыбалку съехались более 350 человек из нескольких регионов России и Белоруссии, сообщил ТАСС глава администрации Чкаловска Валерий Быченков.

"В этом году гран-при - лодку с мотором - забрал житель Нижнего Новгорода, второе место получил житель Семенова (Нижегородская область), третье место - город Путеж Ивановской области. География - восемь регионов, начиная от Мурманска, Ханты-Мансийск, Гомель (Белоруссия), наши сопряженные области - Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская. Даже один финалист у нас был из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Больше 350 человек участников - именно те, кто в личном зачете участвовали", - сообщил он.

Соревнования традиционно проводились в акватории Горьковского водохранилища. Как рассказал ТАСС главный судья соревнований Александр Зеленов, каждый год здесь собираются рыбаки в возрасте от 5 до 85 лет, при этом участвуют не только мужчины, но и женщины. Участвуют и люди с инвалидностью.

"Здесь нужно с точки зрения состязательности предоставить людям одинаковые условия, чтобы можно было сравнивать. Самое главное - это исключить подлог рыбы, что бывает, к сожалению, если не проконтролировать. Если мы это выявляем, то дисквалифицируем участника. Вместо того, чтобы поймать рыбину из лунки, участник ее купил где-то или поймал запрещенной снастью, заморозил и принес готовую рыбину", - рассказал он.

Фестиваль всегда проходит в конце февраля - начале марта. В этом году хорошему улову помешала непривычная морозная погода. По словам организаторов, две недели было так называемое "глухозимье", когда нет клева. В этот период в Нижегородской области были аномальные морозы, температура воздуха ночью опускалась до минус 32 градусов.

"Утро было немножко ненастное, морозноватое, мы ожидали количество участников большее. Холодноватое утро, минус 22 было, правда, погодные условия позже разогрелись - до минус 18. Честно скажу, с рыбой сегодня было тяжеловато, и ее действительно приходилось добывать из-подо льда хитростями только. Давление, погода морозная немного спугнула", - сказал Быченков.

Семейные соревнования

Соревнования проходят в несколько туров, при этом рыбаки должны не только показать мастерство улова, но и посоревноваться в беге, бурении лунок. Каждая выловленная рыба отдается судейской коллегии, чтобы участники не подложили ее в следующем туре. В основном ловят окуня и плотву весом 200-300 граммов.

"Варить уху варим, но не из той рыбы, которую вылавливаем. Рыбный улов раздаем кошкам, потому что до последнего момента строгое судейство не разрешает выносить ни одну рыбину из закрытой зоны, чтобы не было никаких подлогов. К сожалению, сварить уху из пойманной рыбы нам не удается", - рассказала заместитель главы городской администрации Чкаловска Любовь Владимирова.

Пока участники соревнований на льду, для жен и детей проходят свои турниры, мастер-классы и квесты. Чтобы гости фестиваля не замерзли, организаторы устраивают дегустацию местного варенья и чая с различными травами, которые собирают на территории Нижегородской области.