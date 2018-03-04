На Колыме спасатели эвакуировали 140 рыбаков со льда в бухте Гертнера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спасатели в Магадане эвакуировали людей со льда в бухте Гертнера, на котором образовалась трещина. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в управлении МЧС России по Магаданской области.

"В 11:03 по местному времени (03:03 мск) поступило сообщение о том, что в бухте Гертнера частично разрушено ледовое поле <...> На место выехали спасатели в составе 14 человек, было привлечено пять единиц техники - снегоходы и судно на воздушной подушке", - рассказал ТАСС оперативный дежурный регионального управления МЧС. Он отметил, что все люди эвакуированы, никто пострадал.

Как уточнили в ведомстве, всего со льда эвакуировали 140 человек. В спасательной операции участвовали специалисты поисково-спасательной службы управления по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана, спасатели-инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Магаданской области.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Колымское", в воскресенье в прибрежных районах Магаданской области и в городе Магадане возможно усиление ветра, метель.