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На Колыме спасатели эвакуировали 140 рыбаков со льда в бухте Гертнера

В стране
4 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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Материал из 1 страницы
© ГУ МЧС России по Магаданской области

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спасатели в Магадане эвакуировали людей со льда в бухте Гертнера, на котором образовалась трещина. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в управлении МЧС России по Магаданской области.

"В 11:03 по местному времени (03:03 мск) поступило сообщение о том, что в бухте Гертнера частично разрушено ледовое поле <...> На место выехали спасатели в составе 14 человек, было привлечено пять единиц техники - снегоходы и судно на воздушной подушке", - рассказал ТАСС оперативный дежурный регионального управления МЧС. Он отметил, что все люди эвакуированы, никто пострадал.

Как уточнили в ведомстве, всего со льда эвакуировали 140 человек. В спасательной операции участвовали специалисты поисково-спасательной службы управления по делам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана, спасатели-инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Магаданской области.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Колымское", в воскресенье в прибрежных районах Магаданской области и в городе Магадане возможно усиление ветра, метель.

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