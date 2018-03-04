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Более 100 юных спортсменов участвуют в фестивале по скалолазанию в Нальчике

В стране
4 марта, 13:14 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, марта. /ТАСС

Мероприятие проходит при поддержке министерства курортов и туризма КБР

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НАЛЬЧИК, 4 марта. /ТАСС/. Более 100 юных спортсменов из шести клубов Кабардино-Балкарии (КБР) и Ставропольского края участвуют в детско-юношеском фестивале по скалолазанию "Болдер фест "Вертикаль" в Нальчике. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье соорганизатор мероприятия Тенгиз Мокаев.

"Более 100 участников, представители шести скалолазных и туристско-краеведческих клубов КБР и Ставропольского края и индивидуально заявившиеся в возрастных категориях от семи до 17 лет, раздельно мальчики и девочки участвуют в фестивале скалолазания. Оборудовано более 20 трасс, в младшей и средней категории победителями станут спортсмены, набравшие большее количества баллов за отведенное время. В старшей категории набравшие больше баллов будут соревноваться на накрученных для финала трассах. Это первое на этом новом скалодроме соревновательное мероприятия в формате открытого фестиваля", - сказал Мокаев.

Организаторами выступают Кабардино-Балкарская общественная организация "Созидание" и центр активного отдыха "Онсайт" при поддержке министерства курортов и туризма КБР и Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда МЧС России.

Как пояснил ТАСС вице-президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, восходитель на Эверест, спасатель международного класса Азнаур Аккаев, такие мероприятия помогают в популяризации активных видов спорта.

"Это важный шаг в развитии активных видов спорта в горах, таких как скалолазание, горный туризм, альпинизм, трекинг, сюда можно причислить и горные лыжи. На сегодня это первое и самое крупное мероприятие, проводимое клубом. Ребята соревнуются в болдринге - это вид альпинизма, где по разным маршрутам ребята лазают без страховки. Этот зал новый и мы надеемся что они будут и далее развиваться и здесь будут оборудованы маршруты для лазания со страховкой",- сказал Аккаев.

Он также отметил, что идет активная работа по вовлечению молодежи в этот вид спорта. "У нас хорошо развиты силовые виды спорта, единоборства, но вот такие виды спорта, связанные с природой - альпинизм, скалолазание не так развиты. А ведь скалолазание это тот спорт, при котором задействованы все мышцы, связки работают и это хорошо помогает развитию организма. Сейчас в школах и других учебных заведениях КБР привлекают детей к занятию этим видом спорта", - добавил он.

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