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В Нижнем Тагиле начался форум рабочей молодежи

В стране
4 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Для участников мероприятия пройдут лекции и мастер-классы от гостей форума по теме развития рабочих профессий и наставничества

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Шестой Всероссийский форум рабочей молодежи начался в Нижнем Тагиле, в нем участвуют более 300 молодых людей из разных регионов России. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Росмолодежи.

"Форум рабочей молодежи объединит молодежь из более чем 70 регионов России от Калининграда до Камчатского края. В форуме принимают участие более 300 молодых людей", - говорится в сообщении.

В Росмолодежи уточнили, что среди участников форума представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеры молодежных профессиональных сообществ.

По данным ведомства, участники форума подготовят инициативы по развитиям наставничества и повышению популярности рабочих профессий. В рамках образовательных программ для участников мероприятия пройдут лекции и мастер-классы от гостей форума по теме развития рабочих профессий и наставничества.

Форум продлится до 7 марта.

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