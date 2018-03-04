Свыше 150 спецмашин убирают снег на федеральных трассах от Рязани до Волгограда

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Росавтодор для борьбы с последствиями снегопада мобилизовал более 150 единиц специализированной автомобильной техники в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях. Снегопад в регионах продолжается, подрядные организации готовы к увеличению снегоуборочной техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Росавтодора.

"На территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областей снежные заносы, метель, гололедные явления, ветер до 20 м/с. Для расчистки федеральных трасс в этих регионах мобилизовано более 150 единиц спецтехники. Проезд по федеральным трассам от Москвы до Волгограда обеспечен в штатном режиме", - сказали в Росавтодоре.

Как уточнили в ведомстве, на трассе Р-22 "Каспий" в Городищенском районе Волгоградской области работают 92 комбинированные дорожные машины, 30 погрузчиков, автогрейдеры и колесные тракторы, за сутки они израсходовали 863 тонн пескосоляной смеси и 9 тонн жидкого реагента. В том же регионе, в других районах на дорогах Р-22 "Каспий" и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград задействовано 42 комбинированные дорожные машины, 11 автопогрузчиков, девять автогрейдеров и колесных тракторов. В Тамбовской области работают 29 комбинированных дорожных машин, три автогрейдера, 13 погрузчиков, 20 колесных тракторов.

"Все подрядные организации работают в круглосуточном режиме и при необходимости готовы увеличить число дорожной техники на отдельных участках", - добавили в Росавтодоре.