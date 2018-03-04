Снегопад стал причиной массовых ДТП в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сильный снегопад в Центральной России стал причиной многочисленных дорожных происшествий, в том числе со смертельным исходом в столичном регионе. Управления МЧС в регионах Центрального федерального округа действуют в режиме повышенной готовности, водителей просят по возможности оставаться дома и не выезжать на дорогу.

Столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного "КамАЗа", произошедшее на федеральной трассе М-2 "Крым" унесло жизнь одного человека и еще трое получили ранения. "Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАз", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, все они граждане Украины. Пострадавшие направлены в городскую больницу Серпухова. Остальные пассажиры будут доставлены в пункт назначения автобусом, отправленным за ними из Москвы.

День жестянщика

"Около 09:20 мск в районе дома 11 по Можайском шоссе столкнулись восьми автомобилей. Никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД. Это ДТП на час практически парализовало движение на этом участке магистрали.

Еще более масштабное ДТП, а точнее сразу несколько в одном месте, произошло около 18:00 мск на платной трассе М-4 "Дон" в районе пересечения с Московским малым кольцом. Там в пяти-шести местах почти одновременно столкнулись сразу 17 машин. Здесь также обошлось без травм, пострадали только автомобили.

По версии источника ТАСС в оперативных службах, причиной почти всех аварий стал снегопад.

Московский департамент транспорта в этой связи призвал автомобилистов пользоваться городским транспортом из-за плохих погодных условий.

"Просим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским", - говорится в сообщении. В департаменте также отметили, что в случае необходимости использования автомобилей водителям надо быть внимательными на дорогах и соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Остаемся ночевать

Непогода также стала причиной пробки у границы с Украиной в Брянской области. На таможенном пункте "Троебортное" около полудня скопилось около 250 большегрузов, которых не пропускают, пока на украинском участке трассы чистят снег.

"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска "Троебортное", увеличение очереди не ожидается, так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", - сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.

Повысили готовность

Из-за снегопада в Центральной России подразделения МЧС в регионах были загодя переведены в режим повышенной готовности.

"В целях минимизации рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, ЦРЦ МЧС России выполнен комплекс превентивных мероприятий. Силы постоянной готовности главных управлений МЧС по субъектам РФ в ЦФО функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за метеорологической обстановкой", - сказали в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства.

Кроме того МЧС проинформировало население через СМС-рассылку о складывающейся обстановке. Ведется патрулирование опасных участков федеральных трасс. На дорогах развернуты шесть мобильных пунктов обогрева, ведется мониторинг дорожной обстановки через камеры видеонаблюдения.