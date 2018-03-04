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Снегопад стал причиной массовых ДТП в Москве и Подмосковье

В стране
4 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, ведется мониторинг погодной ситуации

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сильный снегопад в Центральной России стал причиной многочисленных дорожных происшествий, в том числе со смертельным исходом в столичном регионе. Управления МЧС в регионах Центрального федерального округа действуют в режиме повышенной готовности, водителей просят по возможности оставаться дома и не выезжать на дорогу.

Столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного "КамАЗа", произошедшее на федеральной трассе М-2 "Крым" унесло жизнь одного человека и еще трое получили ранения. "Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАз", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, все они граждане Украины. Пострадавшие направлены в городскую больницу Серпухова. Остальные пассажиры будут доставлены в пункт назначения автобусом, отправленным за ними из Москвы.

День жестянщика

"Около 09:20 мск в районе дома 11 по Можайском шоссе столкнулись восьми автомобилей. Никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД. Это ДТП на час практически парализовало движение на этом участке магистрали.

Еще более масштабное ДТП, а точнее сразу несколько в одном месте, произошло около 18:00 мск на платной трассе М-4 "Дон" в районе пересечения с Московским малым кольцом. Там в пяти-шести местах почти одновременно столкнулись сразу 17 машин. Здесь также обошлось без травм, пострадали только автомобили.

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Подразделения МЧС в Центральной России приведены в повышенную готовность из-за снегопада

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По версии источника ТАСС в оперативных службах, причиной почти всех аварий стал снегопад.

Московский департамент транспорта в этой связи призвал автомобилистов пользоваться городским транспортом из-за плохих погодных условий.

"Просим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским", - говорится в сообщении. В департаменте также отметили, что в случае необходимости использования автомобилей водителям надо быть внимательными на дорогах и соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Остаемся ночевать

Непогода также стала причиной пробки у границы с Украиной в Брянской области. На таможенном пункте "Троебортное" около полудня скопилось около 250 большегрузов, которых не пропускают, пока на украинском участке трассы чистят снег.

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"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска "Троебортное", увеличение очереди не ожидается, так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", - сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.

Повысили готовность

Из-за снегопада в Центральной России подразделения МЧС в регионах были загодя переведены в режим повышенной готовности.

"В целях минимизации рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, ЦРЦ МЧС России выполнен комплекс превентивных мероприятий. Силы постоянной готовности главных управлений МЧС по субъектам РФ в ЦФО функционируют в режиме повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за метеорологической обстановкой", - сказали в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства.

Кроме того МЧС проинформировало население через СМС-рассылку о складывающейся обстановке. Ведется патрулирование опасных участков федеральных трасс. На дорогах развернуты шесть мобильных пунктов обогрева, ведется мониторинг дорожной обстановки через камеры видеонаблюдения.

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